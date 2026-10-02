Tinh Hà 'Say Hi': Cody Nam Võ, Pháp Kiều được gọi tên ở hai hạng mục 'ICON'

The Performer Icon

Chủ nhân của giải The Performer Icon (Anh Trai Trình Diễn Ấn Tượng Nhất) gọi tên Cody Nam Võ với 346.000 lượt bình chọn từ khán giả. Trên sân khấu, nam nghệ sĩ không giấu được niềm hạnh phúc khi nhận danh hiệu sau 9 năm hoạt động nghệ thuật. Từ một hành trình dài bền bỉ, Cody nay đã được khán giả công nhận với danh xưng “Icon” (biểu tượng).

Tại sân khấu trao giải, Cody Nam Võ gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức DatVietVAC, ê-kíp chương trình, công ty Kim Entertainment, cộng đồng người hâm mộ và đặc biệt là gia đình, bạn bè - những người đã luôn đồng hành, ủng hộ anh trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật.

Cody Nam Võ đã có một hành trình đáng nhớ tại Tinh Hà “Say Hi” khi lần đầu thử sức ở vai trò đội trưởng. Cùng các thành viên trong đội, anh góp phần tạo nên Secret, ca khúc đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Bên cạnh đó, sân khấu dance battle, Perfume và đặc biệt là bài hát solo Do 4 Love, anhcàng chứng minh cho khán giả tài năng biểu diễn, làm chủ sân khấu cũng như nỗ lực không ngừng của mình.

Cody Nam Võ phát biểu sau khi nhận giải.

Hơn ai hết, cộng đồng người hâm mộ Kho Báu đã đồng hành cùng Cody Nam Võ từ những ngày đầu anh còn là thành viên UNI5có lẽ là những người cảm nhận rõ nhất niềm hạnh phúc này. Sau một hành trình dài bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, Cody cuối cùng cũng có một danh hiệu riêng để ghi dấu những nỗ lực của mình và được khán giả công nhận trên sân khấu.

The Transformer Icon

Nếu Cody Nam Võ là Anh Trai trình diễn ấn tượng nhất thì Pháp Kiều chính là Anh Trai thay đổi ấn tượng nhất với Giải thưởng The Transformer Icon. Giờ đây, Pháp Kiều không chỉ được khán giả yêu mến với danh xưng “linh vật Top 1 Trending” mà còn trở thành một gương mặt ghi dấu bởi khả năng biến hóa qua từng sân khấu.

Tại Tinh Hà “Say Hi”, Pháp Kiều liên tục tạo dấu ấn với nhiều lần giành thứ hạng đầu tiên sau các livestage, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét trong chương trình. Mỗi lần xuất hiện, Pháp Kiều lại mang đến một phiên bản mới mẻ khi không ngại thử sức ở nhiều vai trò hơn, từ sáng tác đến ca hát, thay vì chỉ tập trung vào thế mạnh rap.

Bằng khả năng làm chủ sân khấu và tư duy âm nhạc đặc biệt, Pháp Kiều dần trở thành “Tắc kè hoa” khi luôn tìm được đất diễn trong mỗi livestage, dù cực slay trong Một Người Như Thế hay níu kéo tình yêu trong LAVIEM.

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất là khi Pháp Kiều gảy đàn tranh trong Mất La Bàn. Vốn quen thuộc với hình tượng phá cách, Pháp Kiều dịu dàng, đằm thắm trong trang phục cổ trang và nhạc cụ truyền thống vẫn cuốn hút theo một cách rất riêng. Sự biến hóa này cũng giúp Pháp Kiều ghi dấu trong đề cử The Transformer Icon.

Pháp Kiều phát biểu sau khi nhận giải.

Pháp Kiều cũng gửi lời cảm ơn đến Tinh Hà “Say Hi”, ê-kíp chương trình, cộng đồng người hâm mộ, gia đình và bạn bè, những người đã luôn đồng hành, ủng hộ mình trong suốt hành trình ý nghĩa này. “Em cảm kích em vì em đã dám làm thứ họ không dám", Pháp Kiều phát biểu. The Transformer Icon như một danh hiệu gọi đúng tinh thần Pháp Kiều tại Tinh Hà “Say Hi” đó chính là liên tục thay đổi, thử nghiệm và bước vào những màu sắc mới, nhưng vẫn giữ được cá tính rất riêng.