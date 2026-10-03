Trở lại Miss Universe Vietnam 2026, Nguyễn Quỳnh Anh đổi vị trí Á hậu thành Hoa hậu

Nguyễn Quỳnh Anh không phải gương mặt mới của làng nhan sắc Việt. Cô từng giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành Quán quân Supermodel Me (Siêu mẫu châu Á) 2021. Người đẹp cũng có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và từng tham gia huấn luyện tại Model Kid Vietnam.

Năm 2024, Quỳnh Anh lần đầu dự thi Miss Universe Vietnam và giành ngôi Á hậu 1. Hai năm sau, Quỳnh Anh quyết định trở lại và đặt mục tiêu cao hơn: Chinh phục ngôi vị Hoa hậu.

Sinh năm 1999 tại Hà Nội, Quỳnh Anh sở hữu chiều cao 1m75, số đo hình thể 82-63-90 cm. Xuất thân là người mẫu giúp cô có lợi thế về kỹ năng trình diễn và khả năng làm chủ sân khấu.

Hình ảnh của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh tại đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2026.

So với hình ảnh tại Miss Universe Vietnam 2024, Quỳnh Anh của năm 2026 được nhận xét có vẻ ngoài trưởng thành và sắc sảo hơn. Cô tiếp tục cho thấy thế mạnh về trình diễn và phong thái. Sau hành trình tranh tài cùng 27 thí sinh, cô được gọi tên cho ngôi vị cao nhất.

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Trong đêm Chung kết, ông Nawat, Chủ tịch tổ chức MGI và hiện đang giữ bản quyền Miss Universe Vietnam khẳng định người đẹp chiến thắng trong đêm nay sẽ được đại diện Việt Nam đến với Miss Universe 2026 được tổ chức tại Puerto Rico tới đây. Quỳnh Anh sẽ không còn nhiều thời gian, cô sẽ phải gấp rút chuẩn bị, vì đêm Chung kết Miss Universe lần thứ 75 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 24/11.

Kết quả chung cuộc tại Miss Universe Vietnam 2026, các vị trí Á hậu 1-2-3-4 lần lượt thuộc về các người đẹp Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê, Nguyễn Diệu Huyền (Pháo) và Trịnh Thị Hồng Đăng.