Nguyễn Quỳnh Anh trở thành Miss Universe Vietnam 2026

Đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 quy tụ 30 thí sinh. Sau các vòng thi, Nguyễn Quỳnh Anh được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trịnh Mỹ Anh, Á hậu 2 là Emma Maria Fernandez Le (Emma Lê). Nguyễn Diệu Huyền (rapper Pháo) và Trịnh Thị Hồng Đăng lần lượt giành danh hiệu Á hậu 3 và Á hậu 4.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, cao 1,74 m, nặng 50 kg, số đo ba vòng 82-63-90 cm, từng giành ngôi á quân The Face Vietnam 2018 và quán quân Supermodel Me 2021.

Tại Miss Universe Vietnam 2024, cô giành danh hiệu Á hậu 1. Trước đêm chung kết năm nay, người đẹp được đánh giá cao nhờ nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, kinh nghiệm trình diễn và khả năng ứng xử.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: MUVN

Đêm thi mở màn với màn đồng diễn của Top 30, sau đó các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi hô tên, trang phục áo tắm, dạ hội và ứng xử. Ban giám khảo lựa chọn những gương mặt nổi bật để bước tiếp vào các vòng Top 11, Top 5 và Top 3.

Sau phần thi áo tắm, Top 11 được công bố gồm Hoàng Như Mỹ, Trịnh Thị Hồng Đăng, H'Duyên Bkrông, Nguyễn Diệu Huyền (Pháo), Nguyễn Thị Hảo, Bùi Thị Mai Hương, Quách Tapiau Maily (MLee), Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh, Emma Maria Fernandez Le (Emma Lê) và Nguyễn Thị Mai Anh.

Ở phần thi trang phục dạ hội, Pháo giành giải Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất, qua đó được đặc cách vào Top 5. Bốn thí sinh còn lại góp mặt trong nhóm này gồm Trịnh Thị Hồng Đăng, Trịnh Mỹ Anh, Nguyễn Quỳnh Anh và Emma Lê.

Tại vòng ứng xử, Top 5 lần lượt lựa chọn các câu hỏi được đặt trong những vali ẩn danh để thể hiện quan điểm và khả năng ứng biến. Ba thí sinh Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê và Nguyễn Quỳnh Anh sau đó bước vào vòng ứng xử cuối cùng.

Câu hỏi chung dành cho Top 3 là: “Nếu bạn được trao chiếc vương miện Miss Universe Vietnam 2026 nhưng chỉ có 1 năm để tạo ra 1 thay đổi có ý nghĩa cho phụ nữ Việt Nam. Bạn sẽ chọn vấn đề nào và bắt đầu từ đâu?”.

Top 5 Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: Chụp màn hình

Nguyễn Quỳnh Anh cho biết cô muốn sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em yếu thế thông qua các workshop catwalk, đồng thời lắng nghe và chia sẻ với họ.

Trong khi đó, Trịnh Mỹ Anh giới thiệu dự án “Thêm một lần nữa”, hướng tới việc cổ vũ phụ nữ đứng lên sau những vấp ngã. Trong khi đó, Emma Lê mong muốn dùng sức ảnh hưởng để truyền cảm hứng tới các tổ chức thiện nguyện, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em về sức khỏe, tinh thần.

Đáng chú ý, kết quả Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra trong bối cảnh việc đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe lần thứ 75 đang có những tranh luận về bản quyền. Cuối tháng 9, Tổ chức Miss Universe thông báo đại diện của 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam, không đáp ứng đủ điều kiện tham dự cuộc thi do vấn đề liên quan đến thẩm quyền cấp phép.

Theo JKN Universe LLC, đơn vị vận hành và nhượng quyền thương mại của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, Miss Universe Eastern Pte. Ltd. (MU East) do Nawat Itsaragrisil điều hành không có thẩm quyền cấp phép hoặc chuyển giao quyền vận hành thương hiệu Miss Universe. Vì vậy, các hợp đồng do MU East ký với đơn vị nắm bản quyền tại 6 quốc gia bị cho là không hợp lệ.

Trong khi đó, Nawat Itsaragrisil phản đối thông báo này, khẳng định các hợp đồng đã ký có giá trị pháp lý và đại diện của Việt Nam cùng các quốc gia liên quan vẫn đủ điều kiện tham dự Miss Universe lần thứ 75.