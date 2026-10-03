Sao Việt: Hoa hậu Ngọc Hân có tin vui, Hoa hậu Jennifer Phạm trẻ đẹp tuổi 41

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ tin vui lên chức chủ nhiệm CLB Thời trang, khoa Thời trang, Đại học Mỹ thuật - Công nghiệp, TP. Hà Nội. Ở vai trò mới, chị muốn CLB không chỉ là nơi sinh viên thử sức với những ý tưởng mới mà còn là không gian để mỗi thành viên được “sáng tạo, làm thật và từng bước khám phá thế mạnh bản thân”.

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