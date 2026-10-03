Việt kiều bỏ sự nghiệp ở Pháp, về Việt Nam cưới vợ giám đốc

Việt kiều Pháp về Việt Nam làm rể vì yêu cô gái Gia Lai Để được ở bên người mình yêu, doanh nhân Việt kiều sang nhượng các cơ sở kinh doanh tại Pháp, về Việt Nam bắt đầu cuộc sống mới cùng vợ.

Năm 2023, Vũ Hồng Nhung tình cờ gặp Vương Hữu Thuận qua một người bạn. Khi ấy, cả hai không nghĩ cuộc gặp gỡ ấy sẽ mở ra một mối quan hệ khiến họ thay đổi những dự định vốn đã ổn định của mình.

Nhung ấn tượng với người đàn ông hơn mình 16 tuổi bởi sự vui vẻ, lịch sự và chu đáo. Điều khiến cô chú ý hơn cả là cách Thuận đối xử với những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi nhìn thấy sự tử tế ở anh qua cách anh đối xử với những người khó khăn. Chính điều đó làm cho anh trở nên đặc biệt trong mắt tôi”, Nhung chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Về phía Thuận, cô gái 35 tuổi khi ấy để lại ấn tượng bởi sự độc lập nhưng vẫn có nét truyền thống. Ban đầu, anh nghĩ Nhung khá khó gần, nhưng càng trò chuyện, anh càng cảm thấy cô gần gũi và quen thuộc.

Cuộc gặp tại Đà Lạt vào tháng 4/2024 trở thành dấu mốc để mối quan hệ của họ tiến thêm một bước. Ở độ tuổi đã đủ chín chắn, cả hai không mất quá nhiều thời gian để xác định tình cảm dành cho nhau. Nhưng khi bắt đầu tính chuyện lâu dài, một câu hỏi không dễ giải quyết xuất hiện. Đó là họ sẽ xây dựng cuộc sống cùng nhau ở đâu?

Hồng Nhung và Hữu Thuận có 3 năm quen biết, tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân.

Bỏ công việc ở Pháp vì tình yêu

Thuận sinh năm 1975, quê Đồng Tháp và sang Pháp định cư từ nhỏ. Trước khi quen Nhung, anh có công việc kinh doanh ổn định tại Pháp và dự định gắn bó lâu dài với cuộc sống ở đây.

Trong khi đó, Nhung sinh năm 1991, quê Pleiku, Gia Lai và đã có 18 năm sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng. Cô khi ấy giữ vị trí giám đốc kinh doanh tại một tập đoàn quốc tế, có sự nghiệp và những kế hoạch riêng cho tương lai.

Hai người đứng trước lựa chọn không dễ dàng. Thuận muốn tiếp tục cuộc sống tại Pháp, còn Nhung không muốn từ bỏ sự nghiệp đã gây dựng ở Đà Nẵng.

Cuối cùng, Thuận là người chủ động thay đổi kế hoạch. Anh đóng cửa, sang nhượng các cơ sở kinh doanh tại Pháp và trở về Việt Nam để xây dựng những dự án mới.

Đám cưới của cặp đôi mang đậm dấu ấn miền Tây sông nước.

“Sự đánh đổi của anh ấy quá lớn. Chính sự chân thành và hy sinh đó khiến tôi không còn ngần ngại khi đến bên anh”, Nhung nói.

Với Thuận, quyết định ấy xuất phát từ mong muốn được ở bên người mình yêu. “Từ khi quen Nhung, tôi đã biết mình nhất định phải lấy cô ấy làm vợ. Nhung khiến tôi muốn chở che và bảo vệ suốt đời. Nếu không giữ chặt mà để mất cô ấy, chắc chắn tôi sẽ rất hối hận”, anh chia sẻ.

Sự chân thành của Thuận cũng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ gia đình Nhung. Khi biết con gái yêu và kết hôn với một Việt kiều Pháp hơn nhiều tuổi, bố mẹ cô không quá lo lắng. Ngược lại, họ vui khi con gái tìm được người phù hợp để gắn bó.

Qua những lần gặp gỡ và màn ra mắt gia đình, Thuận dần chiếm được thiện cảm của bố mẹ vợ nhờ sự chín chắn, chân thành.

Rước dâu bằng thuyền hoa trên sông Tiền

Sau khoảng 2 năm gắn bó, Nhung và Thuận tổ chức đám cưới vào tháng 8/2026 tại quê nhà chú rể ở Đồng Tháp.

Để chuẩn bị cho lễ cưới có khách mời từ nhiều quốc gia, hai người dành khoảng nửa năm lên kế hoạch từ lịch trình, chuyến bay đến nơi lưu trú. Khoảng 100 khách từ Pháp, Canada, Croatia, Nhật Bản và Mỹ cùng bạn bè của cô dâu chú rể ở Việt Nam tham dự.

Điểm nhấn của đám cưới là màn rước dâu bằng thuyền hoa trên sông Tiền. Sáng hôm đó, chú rể cùng gia đình mang hai chiếc thuyền hoa đến khu nghỉ dưỡng, nơi cô dâu và khách mời lưu trú, để làm lễ xin dâu. Sau đó, đoàn thuyền xuôi theo sông Tiền khoảng 30 phút về nhà trai.

Với Nhung, chuyến đò hôm ấy là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của ngày cưới. “Đó là khoảnh khắc trọn vẹn chỉ đến một lần trong đời khiến tôi nhớ mãi. Tôi chờ đợi ngày này từ rất lâu, được những người thân yêu nhất cùng xuống đò, rộn ràng đưa mình về bến đỗ mới. Hạnh phúc lúc ấy thật sự không từ ngữ nào tả hết”, cô nói.

Bộ ảnh cưới của cặp đôi.

Đám cưới cũng mang đến cho những vị khách quốc tế trải nghiệm khác biệt. Thuận vốn không quá thích những nghi thức rườm rà, nhưng anh bất ngờ khi bạn bè từ nhiều quốc gia hòa vào không khí miền Tây, cùng gia đình hai bên tận hưởng ngày vui.

“Thấy mọi người vui và ấn tượng, tôi hạnh phúc lắm. Không chỉ khách mời quốc tế mà cả những người bạn từ Đà Nẵng, TP.HCM cũng lần đầu được trải nghiệm một đám cưới đậm chất miền Tây như vậy”, anh nói.

Ban đầu, Thuận không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ và lo lắng khi lựa chọn tổ chức đám cưới tại quê nhà. Nhưng khi buổi lễ diễn ra, những lo lắng ấy dần biến mất.

“Tôi thực sự muốn cảm ơn vợ. Nhờ sự tỉ mỉ, chu đáo của cô ấy mà mọi thứ mới hoàn hảo và tuyệt vời được như vậy”, anh chia sẻ.

Sau đám cưới, Nhung bước vào một chặng đường mới cùng chồng. Cô quyết định tạm gác sự nghiệp để đồng hành với Thuận trong những dự án mới.

Trong thời gian tới, hai người dự định duy trì cuộc sống đi lại giữa Pháp và Việt Nam. Đà Nẵng, nơi Nhung từng gắn bó gần hai thập kỷ, được cả hai xác định là nơi họ hướng đến để xây dựng cuộc sống lâu dài.

Từ một cuộc gặp tình cờ, cả hai đã cùng thay đổi những kế hoạch vốn có để tìm một điểm chung cho cuộc sống sau hôn nhân. Với họ, “bến đỗ” cuối cùng không chỉ là một nơi để sống, mà còn là nơi cả hai có thể cùng nhau bắt đầu một chặng đường mới.

An Chi