Kylie Jenner lăng xê áo khoác thịnh hành từ những năm 1900

Mùa thu đến cũng là lúc những mẫu áo khoác trở thành món đồ được quan tâm trong tủ đồ. Nếu trench coat thường được xem là lựa chọn quen thuộc, Kylie Jenner lại dành sự ưu ái cho một kiểu áo khác, đó là car coat.

Kiểu áo này đang có màn trở lại mạnh mẽ trong thời trang. Car coat có phom dáng nhẹ, độ dài vừa phải và đường nét gọn gàng, giúp người mặc dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau. Đây cũng là lý do thiết kế này được xem là một món đồ linh hoạt trong tủ đồ.

Car coat xuất hiện từ những năm 1900. Tên gọi của kiểu áo bắt nguồn từ mục đích thiết kế ban đầu, khi trang phục được tạo ra để người mặc có thể dễ dàng di chuyển trong lúc lái xe hoặc sử dụng các phương tiện giao thông.

Mùa áo khoác đã trở lại và Kylie Jenner nhanh chóng tạo dấu ấn với car coat, kiểu áo có lịch sử hơn một thế kỷ và đang xuất hiện trên nhiều sàn diễn. Ảnh: BACKGRID

Sau nhiều thập kỷ, car coat tiếp tục xuất hiện trên những sàn diễn thời trang danh tiếng. Prada, Dries Van Noten, Lemaire, Meryll Rogge và Tory Burch đều đưa kiểu áo này vào các bộ sưu tập. Burberry, thương hiệu vốn nổi tiếng với những mẫu trench coat màu kaki chỉn chu, cũng làm mới car coat bằng các họa tiết phá cách dành cho thế hệ It girl và It boy hiện đại.

Trong bối cảnh đó, lựa chọn trang phục của Kylie Jenner cho một buổi tối đi chơi cùng Stas Karanikolaou tại Sushi Park ở Los Angeles mang nhiều dấu ấn thời trang hơn vẻ ngoài đơn giản. Nữ doanh nhân lựa chọn một thiết kế có lịch sử lâu đời, trong khi kiểu áo này đang được các nhà mốt đưa trở lại đường đua xu hướng. Kendall Jenner, chị gái của Kylie, cũng là một người yêu thích thiết kế này.

Kylie Jenner gây ấn tượng với hàng lông mày tẩy trắng tại Met Gala 2026. Ảnh: Getty Images

Người sáng lập Khy phối car coat màu be với áo phông trắng và quần jeans ống đứng xanh nhạt. Thay vì đôi sandal quai ngang thường sử dụng, Kylie Jenner chọn giày cao gót quai mảnh màu đen để hoàn thiện tổng thể.

Nữ tỷ phú kết hợp phụ kiện đồng điệu với túi tote da màu đen có phom dáng mềm mại. Lớp trang điểm với má hồng, mắt màu đồng và môi cùng tông giúp cô hoàn thiện diện mạo theo hướng đơn giản nhưng vẫn nổi bật.

Từ một thiết kế ra đời để phục vụ nhu cầu di chuyển bằng ô tô vào đầu thế kỷ 20, car coat đang trở lại với diện mạo hiện đại. Sự xuất hiện của Kylie Jenner cho thấy sức hút của kiểu áo này tiếp tục được duy trì trong thời trang đương đại.