Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 và những tiếc nuối đêm chung kết

Từ á hậu 1 đến vương miện

Tối 2/10, chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tại Hải Phòng. Mùa thi năm nay rất ngắn, khởi động từ 24/9 và tổ chức trọn vẹn tại thành phố biển. Ban giám khảo chọn Top 30 vào chung kết nhưng 2 thí sinh rút lui vì lý do cá nhân trước đêm thi cuối.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh.

Người được xướng tên cuối cùng là Nguyễn Quỳnh Anh đến từ Hà Nội. Cô 27 tuổi, cao 1,75m. Quỳnh Anh từng là Á quân The Face Vietnam 2018, sau đó đoạt quán quân Supermodel Me 2021 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Quỳnh Anh bật khóc khi nhận vương miện từ Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Quỳnh Anh sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Universe lần thứ 75, tổ chức ở Puerto Rico vào tháng 11.

Quỳnh Anh đăng quang:

Ngôi Á hậu 1 Miss Universe Vietnam thuộc về Trịnh Mỹ Anh, 23 tuổi, chủ nhân danh hiệu Miss Earth Water tại Hoa hậu Trái đất 2025. Á hậu 2 Miss Universe Vietnam là Emma Lê, 26 tuổi đến từ TPHCM. Rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) và Trịnh Thị Hồng Đăng lần lượt nhận Á hậu 3 và Á hậu 4 Miss Universe Vietnam. Pháo còn giành giải Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp trang phục dạ hội.

Top 5: Câu hỏi giống nhau, câu trả lời na ná nhau

Ở vòng Top 5, mỗi thí sinh chọn 1 trong 5 chiếc vali ẩn danh đánh số để nhận câu hỏi. Thí sinh Hồng Đăng gây cười khi lựa chọn vali số 7 trong khi MC đã công bố có 5 vali theo số thứ tự từ 1 tới 5. Điểm chung của bộ câu hỏi là xoay quanh người phụ nữ trong xã hội hiện đại khiến phần thi thiếu sự bứt phá.

Rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền ứng xử):

Pháo được hỏi về áp lực lớn nhất của phụ nữ ngày nay. Cô cho rằng phụ nữ đang giằng co giữa mong muốn của bản thân và việc làm hài lòng người xung quanh. Trịnh Mỹ Anh nhận câu hỏi về thước đo thành công của người phụ nữ. Hồng Đăng phải trả lời cách giữ sự tự tin và giá trị bản thân khi mạng xã hội khiến phụ nữ dễ bị so sánh với nhau. Emma Lê trả lời song ngữ Anh - Việt câu hỏi nếu không giành vương miện, cô muốn khán giả nhớ đến mình bởi điều gì.

Top 5 của Miss Universe Vietnam 2026.

Quỳnh Anh nhận câu hỏi: Chọn lên tiếng bảo vệ quan điểm đúng dù mất thiện cảm hay im lặng để giữ hình ảnh đẹp. Cô chọn lên tiếng nhưng theo cách tôn trọng, lịch sự, đồng thời nhấn mạnh mỗi người cần cân nhắc đúng sai theo từng thời điểm. Người đẹp khẳng định sẽ bảo vệ điều mình cho là đúng và "không ngại mất đi hình ảnh".

Câu trả lời của Quỳnh Anh nhận được hưởng ứng tại khán phòng. Tuy vậy, nhìn tổng thể, cả 5 phần thi đều nhắc đến sự tự tin, sống thật với bản thân, lắng nghe chính mình. Không có ai đưa ra trải nghiệm cá nhân cụ thể, góc nhìn ngược chiều hay một chi tiết đủ sắc để khán giả nhớ lâu. Ngay cả câu hỏi "lên tiếng hay im lặng" vốn có không gian tranh luận, đáp án chọn lên tiếng cũng là lựa chọn an toàn mà phần lớn người xem đã đoán trước.

Phần thi ứng xử của Hồng Đăng:

Đáng tiếc nhất là Hồng Đăng khi chỉ dừng ở á hậu 4. Tốt nghiệp ngành Quản lý rủi ro và Kinh tế tại Pennsylvania State University (Mỹ), cô được nhiều bảng dự đoán đánh giá cao nhờ khả năng giao tiếp. Nhưng câu hỏi về áp lực so sánh trên mạng xã hội, đề tài gần gũi với chính trải nghiệm của cô, lại không được khai thác thành điểm nhấn.

Top 3: Kế hoạch 1 năm thiếu điểm bắt đầu

Vào Top 3, Quỳnh Anh, Mỹ Anh và Emma Lê cùng trả lời câu hỏi chung: Nếu chỉ có 1 năm nhiệm kỳ để tạo một thay đổi có ý nghĩa cho phụ nữ Việt Nam, họ chọn vấn đề nào và bắt đầu từ đâu.

Top 3 của Miss Universe Vietnam 2026.

Trịnh Mỹ Anh giới thiệu dự án Thêm một lần nữa, khuyến khích phụ nữ lấy lại niềm tin sau vấp ngã. Emma Lê muốn truyền cảm hứng cho các tổ chức thiện nguyện, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em về kiến thức, sức khỏe, tinh thần, kinh tế đồng thời đề cao hành động tập thể thay vì đơn lẻ. Quỳnh Anh trả lời song ngữ, muốn dùng tiếng nói của mình để giúp phụ nữ và trẻ em yếu thế tự tin thể hiện bản thân, cụ thể là tổ chức các lớp catwalk để lắng nghe câu chuyện của họ.

Câu hỏi có 2 vế rõ ràng, trong đó vế "bắt đầu từ đâu" đòi hỏi một kế hoạch cụ thể. Cả 3 câu trả lời đều dừng ở đối tượng rộng như "phụ nữ yếu thế", "trẻ em có hoàn cảnh khó khăn", chưa nêu địa bàn, đối tác hay mục tiêu đo được sau 12 tháng. Phương án của Quỳnh Anh có ưu điểm gắn với thế mạnh nghề người mẫu, tạo sự nhất quán với hình ảnh cá nhân nhưng trình bày bị cho là hẹp về nghĩa nên nhiều người chưa hiểu được tính bao quát của dự án.

Sau đêm chung kết, mạng xã hội chia làm 2 luồng. Một bên cho rằng chiến thắng của Quỳnh Anh xứng đáng nhờ chiều cao, kỹ năng trình diễn, gương mặt Á Đông và bản lĩnh dám thi lại khi đang giữ danh hiệu. Bên còn lại cho rằng Mỹ Anh hoặc Emma Lê phù hợp hơn, đồng thời nhận xét phần ứng xử của tân hoa hậu chưa thực sự xuất sắc. Trước chung kết, nhiều bảng dự đoán cũng nghiêng về 2 người đẹp này.

Mùa giải yên ắng ở vòng quyết định

Ứng xử thường là phần thi tạo ra khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Miss Universe Vietnam. Năm 2024, Kỳ Duyên chưa phải ứng viên sáng giá sau vòng Top 5 nhưng câu trả lời ở Top 3 giúp cô lật ngược thế cờ và được khen là phần thi hay nhất đêm. Năm 2023, phần ứng xử Top 3 của Bùi Quỳnh Hoa lại gây tranh cãi vì bị cho là na ná nội dung trên mạng.

Mùa 2026 không vướng ồn ào như năm 2023 nhưng cũng không có khoảnh khắc như năm 2024. Một phần lý do có thể đến từ thời gian chuẩn bị gấp gáp, khi cuộc thi chỉ kéo dài khoảng 1 tuần sau chuỗi lùm xùm về bản quyền và quyền cử đại diện. Phần khác nằm ở bộ câu hỏi khiến thí sinh dễ rơi vào lối trả lời khuôn mẫu.

Chiến thắng của Quỳnh Anh vì vậy chủ yếu dựa trên nền tảng trình diễn, hình thể và kinh nghiệm thi thố. Trước khi bước lên sân khấu quốc tế, nơi phần ứng xử bằng tiếng Anh thường quyết định thứ hạng cuối cùng, đây là khoảng trống tân hoa hậu cần lấp đầy vì biểu cảm, diễn đạt, phát âm của cô vẫn còn khá hạn chế.

Quỳnh Anh trình diễn trang phục dạ hội:

Ảnh, video: BTC, Thanh Tùng