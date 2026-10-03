Kubo bất ngờ kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản

Trước khi kết hôn, chuyện tình cảm giữa Kubo và Fukuhara gần như không xuất hiện trên truyền thông Nhật Bản.

Tối 2/10, Haruka Fukuhara đăng loạt ảnh chụp cùng Kubo trên trang cá nhân và xác nhận cả hai đã kết hôn. Trong một bức ảnh, ngôi sao tuyển Nhật Bản và vợ cùng giơ tay khoe nhẫn cưới.

“Chúng tôi, Takefusa Kubo và Haruka Fukuhara, xin thông báo đã kết hôn”, cả hai viết trong tuyên bố chung. Kubo và Fukuhara cho biết họ đều nhận được nhiều sự giúp đỡ từ khi còn nhỏ và mong muốn cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp, nhiều tiếng cười.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Nhật Bản. Trước ngày 2/10, truyền thông nước này gần như chưa từng đưa tin về chuyện tình cảm giữa Kubo và Fukuhara. Vì thế, việc cả hai bất ngờ công bố kết hôn khiến nhiều người hâm mộ ngạc nhiên.

Kubo, 25 tuổi, là một trong những cầu thủ nổi bật của bóng đá Nhật Bản hiện nay. Anh đang khoác áo Real Sociedad tại La Liga và thường xuyên góp mặt trong đội hình tuyển quốc gia.

Kubo và Haruka Fukuhara cùng khoe nhẫn cưới trong loạt ảnh công bố hôn nhân tối 2/10.

Fukuhara hơn Kubo ba tuổi, sinh năm 1998 tại Saitama. Cô bước vào làng giải trí từ nhỏ và được khán giả Nhật Bản biết đến rộng rãi qua chương trình thiếu nhi Cookin' Idol Ai! Mai! Main!.

Sau đó, Fukuhara tiếp tục theo đuổi diễn xuất và góp mặt trong nhiều dự án truyền hình, điện ảnh. Năm 2026, cô đảm nhận vai chính trong Ano Hoshi ga Furu Oka de, Kimi to Mata Deaitai, phần tiếp theo của bộ phim ra mắt năm 2023.

Điều khiến cuộc hôn nhân của Kubo và Fukuhara được chú ý là hai người giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian dài. Trước khi công bố kết hôn, gần như không có hình ảnh hẹn hò hay thông tin cho thấy cả hai đang yêu nhau.

Sau thông báo, Yuto Nagatomo nhanh chóng gửi lời chúc tới đàn em ở tuyển Nhật Bản. Hậu vệ kỳ cựu viết trên mạng xã hội: “Taka, chúc mừng kết hôn”, đồng thời nhắn Kubo hãy trân trọng “nửa kia” của mình.