Quang Hùng MasterD giành ngôi quán quân 'Tinh hà say hi 2026'

Đêm chung kết "Tinh hà say hi" khép lại hành trình gần 3 tháng với màn tranh tài của những nghệ sĩ nổi bật. Quang Hùng MasterD được xướng tên ở vị trí cao nhất sau khi nhận hơn 4 triệu lượt bình chọn từ khán giả, bỏ xa người đứng thứ hai gần 500.000 phiếu.

Dương Domic giành vị trí thứ hai, trong khi CongB đứng thứ ba. Hai vị trí còn lại trong Top 5 thuộc về buitruonglinh và Captain Boy. Đây cũng là 5 nghệ sĩ trở thành nhóm nhạc đại diện của chương trình sau khi cuộc thi khép lại.

Quang Hùng MasterD là quán quân của Tinh hà "say hi". Ảnh: NSX

Trước khi công bố Top 3, chương trình trao giải thưởng mới “Ánh sáng tinh hà” cho Dương Domic. Nam ca sĩ cũng là một trong những gương mặt để lại dấu ấn nổi bật xuyên suốt mùa thi.

Ở đêm chung kết, Quang Hùng giữ phong thái bình tĩnh khi được MC Trấn Thành công bố là quán quân. Các nghệ sĩ trong Top 5 cùng dành lời chúc mừng cho nam ca sĩ sau kết quả chung cuộc.

Trước đó, Top 10 của Tinh hà say hi gồm Hurrykng, Wren Evans, Cody Nam Võ, Jsol và Sơn.K bên cạnh 5 nghệ sĩ góp mặt trong Top 5. Việc Wren Evans không lọt Top 5 được xem là một trong những bất ngờ tại mùa thi năm nay. Nam ca sĩ từng tạo dấu ấn với các tiết mục như "IDNAT", "Mưa vội phóng" và "Secret".

Trong hành trình gần 3 tháng, Quang Hùng MasterD được xem là một trong những ứng viên nổi bật ngay từ đầu. Nam ca sĩ sinh năm 1997 đầu tư ê-kíp sản xuất âm nhạc riêng và để lại dấu ấn qua các tiết mục "50 cuộc gọi nhỡ", "Mộng duyên" và "Secret". Trong đó, "Secret" tạo hiệu ứng mạnh trên các nền tảng số, với hơn 20 triệu lượt nghe/xem trong một tháng và hơn một triệu lượt sử dụng âm thanh trên TikTok, theo thông tin từ chương trình.

Bên cạnh Quang Hùng, Dương Domic cũng có hành trình nổi bật với sự tiến bộ về kỹ năng trình diễn và phong cách sân khấu. CongB tạo dấu ấn ở chặng cuối, đặc biệt với tiết mục solo tại đêm chung kết.

Toàn cảnh đêm chung kết "Tinh hà say hi". Ảnh: NSX

"Tinh hà say hi" quy tụ 24 nghệ sĩ, kết hợp những gương mặt đã có vị trí trên thị trường âm nhạc với các nghệ sĩ trẻ. Chương trình tập trung vào các ca khúc có giai điệu "bắt tai", cách hòa âm phối khí hiện đại cùng những sân khấu được đầu tư về hình ảnh và dàn dựng.

Nhiều tiết mục sau khi phát sóng nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội và các nền tảng nghe nhạc. Bên cạnh "Secret", loạt ca khúc như "Mưa vội phóng", "50 cuộc gọi nhỡ", "Thế giới của anh", "Mộng duyên", "Có gì đâu mà cay" và "Sau hình bóng ấy" cũng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sau gần 3 tháng lên sóng, "Tinh hà say hi" khép lại với việc tìm ra quán quân cùng nhóm nghệ sĩ đại diện gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, CongB, buitruonglinh và Captain Boy.