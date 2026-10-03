Sắc vóc tân hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh

Nguyễn Quỳnh Anh được xướng tên cao nhất trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra vào tối 2/10 tại Hải Phòng. Người đẹp vượt qua 29 cô gái còn lại để giành vương miện. Đương kim Miss Universe Vietnam được cho là sẽ góp mặt tại Miss Universe lần thứ 75, diễn ra ở Puerto Rico vào tháng 11. Ngay từ đầu, Quỳnh Anh được xếp vào nhóm nhân tố nổi bật bởi từng có kinh nghiệm, làm người mẫu lâu năm.

Dù vậy, trong đêm ứng xử, màn thể hiện của Quỳnh Anh ở top 5 và top 3 đều kém kỳ vọng. Cụ thể, với câu hỏi: "Nếu được trao vương miện Miss Universe Vietnam nhưng chỉ có một năm để tạo ra thay đổi cho phụ nữ, bạn sẽ chọn vấn đề nào và bắt đầu từ đâu?", người đẹp khẳng định nếu giành vương miện, cô sẽ dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có cơ hội thể hiện bản thân, được sống là chính mình. “Tôi muốn mở các workshop riêng để dạy catwalk, đồng thời lắng nghe những chia sẻ, nguyện vọng của họ trong cuộc sống. Lớp học ấy không chỉ hướng đến việc đào tạo người mẫu, mà quan trọng hơn là giúp phụ nữ trở nên tự tin, dám thể hiện và sống thật với bản thân”, Quỳnh Anh nhấn mạnh.

Tân Miss Universe Vietnam sở hữu chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt là 82-63-90 cm. Quỳnh Anh từng giành giải Á quân The Face Vietnam 2018, quán quân Siêu mẫu châu Á 2021. Cô cũng tham gia Miss Universe Vietnam 2024 và giành giải á hậu 1.

Đến với Miss Universe Vietnam 2026, Quỳnh Anh chia sẻ mục tiêu là giành vương miện hoa hậu. Cô sinh năm 1999, từng theo học ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn.

Những năm qua, cô hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên. Người đẹp xuất hiện nhiều ở các sàn diễn thời trang. Với danh hiệu lần này, Quỳnh Anh bắt đầu được chú ý trở lại trên mạng xã hội. Các cô gái khác trong top 5 cuộc thi gồm Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê, Pháo, Trịnh Thị Hồng Đăng.

Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra chóng vánh trong vòng 10 ngày, hiệu ứng không còn rầm rộ như những gì thương hiệu này từng nhận được từ fan sắc đẹp. Ngay cả dàn thí sinh cũng không được chú ý như trước, sức hút giảm rõ rệt. Nếu thực sự có cơ hội thi quốc tế, Quỳnh Anh cần trau dồi thêm các kỹ năng, nhất là ứng xử, trả lời phỏng vấn mới có thể cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh.

An Nhi