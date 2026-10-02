Tinh Hà 'Say Hi' tinh tế khi dành 2 tiết mục cho các Anh Trai phải dừng chân

Tiết mục đầu tiên là KEEP MOVING do IVAN, Thể Thiên, HYO và DILLAN trình bày. Bốn Anh Trai cùng trở lại để viết nên ca khúc như một lời tri ân dành cho hành trình mà họ đã trải qua tại Tinh Hà "Say Hi". Với giai điệu vui tươi, ca khúc cũng truyền tải tinh thần lạc quan, vui vẻ, luôn tiến về phía trước dù gặp trở ngại.

Với giai điệu bắt tai, bài hát được dự đoán sẽ nhanh chóng vụt sáng thành hit.

Đặc biệt, KEEP MOVING được các Anh Trai sáng tác và thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thể Thiên chia sẻ rằng nhóm lựa chọn cách này để hiểu hơn những khó khăn của IVAN khi trước đây phải học thuộc lời bài hát bằng tiếng Việt.

Một chi tiết nhỏ nhưng đủ để người hâm mộ cảm nhận được tình bạn giữa các thành viên. Việc lựa chọn tiếng Anh cũng phù hợp với định hướng đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với âm nhạc thế giới của Tinh Hà "Say Hi".

Bên cạnh KEEP MOVING, sân khấu GIẢI CỨU THẾ GIỚI cũng khiến người hâm mộ thích thú khi được biểu diễn bởi Ali Hoàng Dương, Vương Bình, KIM LONG và Song Luân. Đặc biệt, phiên bản GIẢI CỨU THẾ GIỚI lần này chính là bản demo gốc từng được khán giả yêu thích và chia sẻ rộng rãi trong thời gian qua.

Người hâm mộ không khỏi "tan chảy" trước đoạn điệp khúc do Vương Bình đảm nhận.

Đáng lẽ ra các Anh Trai được giao thực hiện ca khúc NGÀY THÁNG SAU NÀY. Tuy nhiên, Ali Hoàng Dương đã xin chương trình lựa chọn GIẢI CỨU THẾ GIỚI bởi bản demo của ca khúc nhận được nhiều sự yêu thích, đồng thời người hâm mộ cũng mong muốn được nghe phiên bản đầy đủ.

Ca khúc được biến tấu thêm ở cuối bài giúp tăng độ sôi động cho bầu không khí.

Hai tiết mục mới không chỉ làm không khí lễ trao giải thêm đặc biệt mà còn mang đến cơ hội để những Anh Trai rời chương trình sớm tiếp tục xuất hiện trên sân khấu Tinh Hà "Say Hi". Dù hành trình thi đấu đã dừng lại, họ vẫn có thêm một dấu ấn riêng để khép lại chặng đường tại chương trình.