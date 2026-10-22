Người tốt, việc tốt!

Ông Đài trả lại tài sản nhặt được cho ông Hiền.

Vào sáng cùng ngày, ông Thủy Ngọc Đài đi trên tuyến đường trên đến Trạm Y tế xã đã nhặt được chiếc ví của ông Phùng Minh Hiền đánh rơi trước đó. Đây là hành động đẹp, đáng được tuyên dương và lan tỏa trong cộng đồng.

Tấn Việt

Chị Lan bàn giao tài sản nhặt được cho Công an xã.

* Trưa 20-10, chị Trần Thị Lan (trú thôn Bến Tiên, xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị) nhặt được chiếc ví có giấy tờ tùy thân và 600.000 đồng liền giao nộp Công an xã Bến Quan để xác minh, trả lại cho người đánh rơi. Sau khi tiếp nhận, Công an xã Bến Quan tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu chiếc ví là anh Hồ Văn Trọc (trú xã Bến Quan) nên mời đến trụ sở Công an xã nhận lại tài sản. Hành động trung thực, trách nhiệm của chị Trần Thị Lan là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, xây dựng tình làng nghĩa xóm và củng cố niềm tin trong cộng đồng.

B.QUAN

Công an xã Sơn Hạ trao trả tài sản cho anh Liễu.

* Chiều 20-10, anh Trần Văn Tài (1985, trú thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi) nhặt được chiếc ví có hơn 2,5 triệu đồng và 2 thẻ ngân hàng cùng một số giấy tờ tùy thân liền đem giao nộp cho Công an xã Sơn Hạ. Qua xác minh, Công an xã Sơn Hạ xác định chủ nhân chiếc ví là anh Trần Văn Liễu nên mời đến nhận lại tài sản. Anh Trần Văn Liễu vui mừng cảm ơn ông Tài và Công an xã Sơn Hạ đã tận tình hỗ trợ.