[Video] Đề xuất giảm tới 70% tiền phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế

Một trong những nguyên nhân khiến việc đóng mã số thuế bị kéo dài là người nộp thuế còn thiếu hồ sơ khai thuế, phải khắc phục nhiều vi phạm và chịu mức phạt lớn.

Để tháo gỡ vướng mắc, Bộ Tài chính đề xuất cơ chế xử phạt đặc thù, theo đó, người nộp thuế bổ sung đầy đủ hồ sơ còn thiếu sẽ được giảm từ 30% đến 70% tiền phạt, tùy thời điểm hoàn thành nghĩa vụ.

Cụ thể, trường hợp hoàn thành từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2027 chỉ phải nộp 30% mức phạt hiện hành; từ ngày 1/7 đến hết năm 2027 nộp 50%; và từ ngày 1/1 đến 30/6/2028 nộp 70%.