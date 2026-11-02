Khởi tố vụ tuồn 34 con bò 'lậu' từ Lào về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lưu Ngọc Chiến (SN 1999, thường trú tại xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Buôn lậu”.

Theo cơ quan Công an, vào khoảng 20h30 ngày 20/7, Phòng CSĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô BKS 37H-170.xx do tài xế Đ.V.T điều khiển và là chủ phương tiện.

Thời điểm kiểm tra, phát hiện trên thùng xe có 34 con bò không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Quá trình điều tra xác định, toàn bộ 34 con bò trên thuộc sở hữu của Lưu Ngọc Chiến. Số bò này được Chiến mua tại Lào sau đó thuê người vận chuyển trái phép qua khu vực đường tiểu ngạch từ Lào về Việt Nam với mục đích bán kiếm lời trái quy định của pháp luật.

34 con bò “lậu” được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Ảnh: CSKT

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.