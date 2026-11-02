Thiếu niên tự nguyện giao nộp cá thể rùa quý hiếm

Ngày 2/11, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Cát Tiên 2 vừa tiếp nhận một cá thể rùa đất lớn thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trần Gia Kiệt giao nộp cá thể rùa đất lớn cho Công an xã Cát Tiên 2.

Trước đó, trong quá trình sinh hoạt tại gia đình, em Trần Gia Kiệt (SN 2010), trú tại thôn Cát An, xã Cát Tiên 2 phát hiện một cá thể rùa đất lớn (tên khoa học Heosemys grandis, còn gọi là rùa sen vàng) bò vào nhà.

Nhận thức đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, Kiệt đã chủ động liên hệ Công an xã Cát Tiên 2 và tự nguyện giao nộp cá thể rùa vào lúc 20h30 ngày 1/11/2026.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Cát Tiên 2 phối hợp với đại diện Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai và Phòng Kinh tế xã kiểm tra tình trạng sức khỏe, lập biên bản tiếp nhận theo quy định. Các lực lượng sau đó phối hợp tổ chức tái thả cá thể rùa về môi trường rừng tự nhiên.

Theo cơ quan chức năng, rùa đất lớn là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB, được quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Cá thể rùa đất lớn là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB.

Qua sự việc, Công an xã Cát Tiên 2 khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư hoặc tại gia đình, người dân cần thông báo cho công an xã hoặc cơ quan kiểm lâm gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Đồng thời, chủ động giao nộp động vật hoang dã đang nuôi nhốt trái quy định, tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.