Cận cảnh những 'vệt cháy' trên trang phục BTS đặt hàng của thương hiệu Việt

World tour ARIRANG của BTS đang liên tiếp thiết lập những cột mốc đáng chú ý. Tính đến đầu tháng 9, 48 trong tổng số 88 buổi diễn đã được hoàn thành, thu hút khoảng 3 triệu khán giả. Mới đây, tour diễn tiếp tục bước sang chặng Nam Mỹ, với điểm dừng chân đầu tiên tại thành phố Bogotá, Colombia.

Tạo hình biểu diễn mới của nhóm tại thủ đô Bogotá nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Các thiết kế đồng điệu trong bảng màu trắng - kem chủ đạo, được xử lý với nhiều lớp chất liệu, loang màu độc đáo.

V BTS diện thiết kế hàng khuy kép đối xứng kiểu Napoleon, phối cùng quần xếp lớp, khoác áo lông. Khoảnh khắc như "xé truyện anime bước ra" của mỹ nam khiến cộng đồng người dùng Xiaohongshu (RedNote) bùng nổ, hút hơn 19 triệu lượt xem.

Jimin BTS sở hữu thêm các khung hình "phong thần" khi diện mẫu áo jacket cut-out táo bạo bên sườn.

"Trai đẹp toàn cầu" Jin BTS gây thương nhớ trong tạo hình nam chính ngôn tình. "Em út" Jung Kook vẫn duy trì phong độ năng động, trẻ trung.

Bản phối của j-hope BTS được cách điệu từ âu phục ba mảnh, phá cách ở hàng loạt đường xẻ mài rách trên quần jeans. Trang phục pha trộn giữa vẻ lịch lãm và nổi loạn cùng màu tóc bạch kim mới đẩy nam idol lên Top Trending X (Twitter).

Thủ lĩnh RM diện bộ đồ lấy chất liệu jeans làm chủ đạo. Trong đó, các chi tiết xé rủ được tạo hình bằng tay là điểm nhấn ấn tượng.

Suga BTS trong trang phục mang đậm tinh thần "chống đạn thiếu niên đoàn" giai đoạn mới debut.

Tạo hình được phối bởi stylist Kim Yejin, là đơn đặt hàng độc quyền của ê-kíp nhóm nhạc với thương hiệu Việt LJIN. Được sáng lập bởi Nguyễn Trọng Lâm, LJIN là "anh em" của LSOUL. LJIN hướng đến tệp khách hàng nam giới, vừa tái khởi động 2 tháng trước.

Cuối năm 2025, BLACKPINK cũng từng "gửi gắm" founder Nguyễn Trọng Lâm thiết kế trang phục biểu diễn tại điểm dừng chân cuối cùng của world tour DEADLINE tại Singapore. Trùng hợp, sáng tạo của nhà mốt Việt dành cho cả hai "bức tường thành" K-Pop đều lấy sắc trắng be chủ đạo.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Trọng Lâm cho biết anh đã trực tiếp sang Hàn Quốc để làm việc cùng ê-kíp BTS. Ê-kíp trải qua nhiều vòng fitting và trao đổi nhằm điều chỉnh phom dáng theo vóc dáng và yêu cầu của từng thành viên.

Theo founder Trọng Lâm, điểm kết nối cũng như chi tiết đặc sắc nhất trên các bộ trang phục nằm ở hiệu ứng cháy loang và chuyển màu.

"Chúng tôi sử dụng kỹ thuật đốt trực tiếp thủ công trên bề mặt vải, kiểm soát từng vệt cháy, mức độ cháy và sự chuyển tiếp giữa các vùng màu. Những mảng màu trên trang phục không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Chúng được tính toán để tạo hiệu ứng thị giác dưới ánh sáng sân khấu, đồng thời làm nổi bật tinh thần thô ráp, phóng khoáng và có phần nổi loạn." - founder LJIN nói.