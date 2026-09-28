'Ngựa quen đường cũ'

Đối tượng Dương bị bắt giữ.

Từ tin báo của bà N.T.H (trú xã Mang Yang, Gia Lai) về việc rạng sáng 22-9, kẻ gian đột nhập nhà bà, lấy trộm ĐTDĐ Iphone 13 Pro (trị giá khoảng 15 triệu đồng), Công an xã Mang Yang khẩn trương truy xét nghi phạm. Đến chiều 23-9, Công an xã Mang Yang đã bắt được thủ phạm là N.T.T Dương khi đang lẩn trốn tại phường Pleiku (Gia Lai), thu giữ 1 ĐTDĐ Iphone 13 Pro tang vật vụ trộm và xe mô-tô phương tiện gây án. Hiện, Công an xã Mang Yang đang tạm giữ đối tượng Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.