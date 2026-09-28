Lạng Sơn: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng sai quy định

Hai bị can gồm Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can Hoàng Quang Biển, Giám đốc Công ty TNHH Biển Anh. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, trong quá trình phá dỡ tòa nhà Liên cơ số 01A, đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, một lượng lớn chất thải xây dựng gồm bê tông, gạch vụn, xi măng và các vật liệu khác được vận chuyển đến nhiều vị trí.

Trong đó, hơn 126 tấn chất thải xây dựng được vận chuyển, đổ tại khu vực tái chế của Công ty TNHH Biển Anh ở khối Mai Pha, phường Đông Kinh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Minh Hậu và Hoàng Quang Biển để điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi, vai trò và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân có thông tin, tài liệu liên quan đến việc vận chuyển, đổ, tiếp nhận, xử lý chất thải xây dựng tại Công ty TNHH Biển Anh hoặc các địa điểm khác có liên quan cung cấp cho cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.