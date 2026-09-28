Xuyên đêm vượt biển, cứu ngư dân nguy kịch ở Trường Sa

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) thông tin, lực lượng cứu nạn hàng hải vừa cứu nạn thành công một ngư dân gặp tình trạng sức khoẻ nguy kịch khi đang làm việc trên khu vực quần đảo Trường Sa.

Lực lượng chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu cá QNa 91417 TS.

Theo đó, ngày 27/9, Trung tâm nhận được thông tin báo nạn từ tàu cá QNa 91417 TS, thông báo trường hợp một ngư dân có biểu hiện bất ổn về sức khoẻ. Ngư dân bị đau bụng dữ dội, bí tiểu, có triệu chứng tắc ruột, nghi do sỏi thận.

Lúc này, tàu cá đang hoạt động trên vùng biển thuộc đặc khu Trường Sa, cách Nha Trang 307 hải lý về phía Đông, cách đảo Song Tử Tây 50 hải lý về hướng Bắc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã liên lạc, xác minh tình trạng bệnh nhân và kết nối với Viện Y học biển Việt Nam để tư vấn y tế. Đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Vùng IV Hải Quân tiếp tục hỗ trợ ngư dân bị bệnh.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải tiến hành tiếp nhận bệnh nhân trên biển để chăm sóc y tế.

Tuy nhiên, trước tình trạng bệnh diễn biến nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa tính mạng ngư dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, lúc 13h42 ngày 27/9, Trung tâm đã điều động tàu SAR 273 xuất phát từ Nha Trang, Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cấp cứu bệnh nhân.

Bằng tốc độ nhanh nhất, sau 8 tiếng hành trình không nghỉ, tàu SAR 273 đã tiếp cận được tàu cá QNa 91417 TS vào lúc 21h42 cùng ngày. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng đưa ngư dân bị bệnh lên tàu chuyên dụng để chăm sóc y tế rồi lập tức hành trình trở về bờ.

Sau hành trình chạy xuyên đêm, đến 07h54 sáng 28/9, tàu SAR 273 đã đưa bệnh nhân về đến cầu cảng tại Nha Trang an toàn, bàn giao cho các cơ quan chức năng và gia đình. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều trị.

Theo lãnh đạo VMRCC, vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của công tác phối hợp giữa Trung tâm và các lực lượng liên quan trong việc tổ chức cứu nạn, kịp thời hỗ trợ các trường hợp thuyền viên, ngư dân trong tình huống khẩn cấp, nguy hiểm đến tính mạng khi đang hoạt động trên biển. Qua đó, giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển, đóng góp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.