Đà Nẵng: Điều tra người cho vay lãi suất hơn 400%/năm

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Đăng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn Đà Nẵng. Đáng chú ý, Đăng từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (cũ) xử phạt 18 tháng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” vào năm 2022 và chấp hành xong án vào tháng 12/2022.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Hải Đăng. Ảnh: CACC

Sau khi trở về Hà Nội, đến tháng 9/2025, Đăng vào Đà Nẵng sinh sống tại TDP Quảng Hậu, phường Điện Bàn Đông nhưng không đăng ký lưu trú.

Ngày 22/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập Đăng để làm việc. Ban đầu, người này không thừa nhận hành vi vi phạm. Tuy nhiên, trước các tài liệu do cơ quan Công an thu thập, Đăng đã khai nhận hoạt động cho vay lãi nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đăng thuê người chạy quảng cáo, đăng thông tin trên mạng xã hội để tìm người có nhu cầu vay tiền. Khi có người liên hệ, Đăng trực tiếp tư vấn các gói vay.

Một gói vay được Đăng áp dụng hình thức trả góp trong 26 ngày, với mức lãi suất 30%/26 ngày, tương đương hơn 400%/năm, ngoài ra còn có các khoản phí khác. Số tiền cho vay từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, chủ yếu đối với người vay tại Đà Nẵng...

Từ tháng 9/2025 đến nay, Đăng được xác định đã cho hơn 50 người tại Đà Nẵng vay với hơn 300 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 1 tỷ đồng; bước đầu xác định thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Hải Đăng; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hoạt động cho vay và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.