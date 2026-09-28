[Hỏi-Đáp] Thực hiện thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà như thế nào?

Các chiến sĩ Đội K76 cẩn trọng quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực biên giới thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Đội K76)

Trả lời: Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, việc di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ở địa phương khác về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ở quê nhà theo nguyện vọng của thân nhân mang ý nghĩa sâu sắc về chính trị, xã hội và đạo đức truyền thống.

Thủ tục "Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ" được thực hiện chi tiết như sau:

1. Trình tự thực hiện thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ

a. Đối với trường hợp chưa được hỗ trợ

Bước 1: Đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ theo quy định tại Mẫu số 32 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đến Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc.

Trường hợp mộ liệt sĩ được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình quản lý thì kèm theo bản sao được chứng thực từ biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ. Trường hợp thân nhân liệt sĩ ủy quyền di chuyển hài cốt liệt sĩ thì kèm theo văn bản ủy quyền.

Bước 2: Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc trong thời gian 3 ngày làm việc sau khi nhận được đơn và giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ theo Mẫu số 43 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Bước 3: Đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có trách nhiệm thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản lý mộ về việc di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản lý mộ liệt sĩ trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, có trách nhiệm lập phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ theo Mẫu số 94 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ và nơi quản lý mộ liệt sĩ.

Trường hợp hài cốt liệt sĩ không di chuyển về địa phương đang quản lý hồ sơ thì đồng thời gửi Sở, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ.

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ, có trách nhiệm: Lập biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ; tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ; có văn bản báo cáo Sở Nội vụ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ kèm giấy giới thiệu và biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.

Chi hỗ trợ tiền cất bốc hài cốt liệt sĩ, tiền đi lại và tiền ăn theo khoảng cách từ nơi di chuyển đến nghĩa trang liệt sĩ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ. Mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ.

Có văn bản gửi Sở Nội vụ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ và nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ kèm biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.

Bước 6: Sở Nội vụ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được phiếu báo di chuyển và biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ, có trách nhiệm cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ; cấp giấy báo tin mộ liệt sĩ theo Mẫu số 103 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm lưu phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ và biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ vào hồ sơ liệt sĩ.

b. Đối với trường hợp đã được hỗ trợ

Bước 1: Đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025.

Bước 2: Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc; đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản lý mộ liệt sĩ; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ thực hiện theo trách nhiệm được quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 38 Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ có văn bản gửi Sở Nội vụ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ và nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ kèm biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.

Sở Nội vụ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ; Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ thực hiện theo trách nhiệm được quy định tại các điểm e, g khoản 1 Điều 38 Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

2. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản ủy quyền đối với trường hợp thân nhân liệt sĩ ủy quyền di chuyển hài cốt liệt sĩ.

- Bản sao được chứng thực từ biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ đối với trường hợp mộ liệt sĩ được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình quản lý.

- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ theo Mẫu số 32 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP

3. Căn cứ pháp lý

Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 - Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

a. Yêu cầu

- Thân nhân liệt sĩ, người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (tối đa 3 người) được hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ.

- Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ: tiền cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ; tiền đi lại và tiền ăn theo khoảng cách từ nơi di chuyển đến nghĩa trang liệt sĩ nơi đón nhận hài cốt liệt sĩ.

- Chỉ hỗ trợ một lần khi di chuyển hài cốt liệt sĩ.

b. Điều kiện

Chỉ áp dụng việc di chuyển hài cốt liệt sĩ đối với các trường hợp mộ liệt sĩ sau:

- Mộ liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ nhưng có biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ của cơ quan có thẩm quyền, nay đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ

.- Mộ của thương binh chết do vết thương tái phát được công nhận là liệt sĩ nay đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ.

4. Hướng dẫn đăng ký trực tuyến thủ tục Di chuyển hài cốt liệt sĩ

Bước 1: Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia

Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Ảnh: Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

Công dân nhập: Số định danh cá nhân Mật khẩu. Sau đó chọn “Đăng nhập”. Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực đăng nhập.

Công dân thực hiện bằng một trong hai cách: Nhập mã xác nhận được gửi về ứng dụng VNeID; hoặc quét mã QR bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Sau khi xác nhận, nhập mật mã Passcode trên ứng dụng và nhấn “Xác nhận” để hoàn tất đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

Bước 3: Lựa chọn đúng thủ tục hành chính

Tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, người dân tra cứu và lựa chọn thủ tục: "Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ"; Mã thủ tục là 1.010830

Lựa chọn đúng thủ tục hành chính

Bước 4: Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ phù hợp

Công dân lựa chọn cơ quan tiếp nhận thủ tục theo địa phương nơi cư trú

Bước 5: Hệ thống sẽ tự động điều hướng sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ, để thực hiện thao tác nhập thông tin hồ sơ.

Bước 6: Kê khai và nộp hồ sơ

Công dân cần kê khai đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn; Tải lên đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định; - Lựa chọn hình thức nhận kết quả; Kiểm tra lại toàn bộ thông tin trước khi nhấn "Lưu và nộp hồ sơ".

Việc rà soát kỹ thông tin và thành phần hồ sơ trước khi gửi sẽ giúp hạn chế phải bổ sung hoặc chỉnh sửa trong quá trình giải quyết.

Theo đó, công dân cần kê khai đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn, tải lên đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định, lựa chọn hình thức nhận kết quả, nhận thông báo “Nộp hồ sơ thành công”.