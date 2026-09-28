Quảng Ngãi: Khởi tố, bắt tạm giam bị can giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định Đ.G.B đã thực hiện hành vi giao cấu với Đ.T.V (SN 2011).

Đ.G.B tại cơ quan Công an. Ảnh CACC

Cụ thể, hành vi xảy ra 2 lần, gồm một lần vào khoảng tháng 4/2026 tại thôn Tà Vinh, xã Sơn Tây Hạ và một lần vào ngày 19/7/2026 tại thôn Thế Long, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan điều tra xác định Đ.T.V thuộc độ tuổi từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Hành vi của Đ.G.B được xác định có dấu hiệu cấu thành tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt các quyết định tố tụng và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Đ.G.B.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.