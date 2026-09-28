Sổ đỏ sai năm sinh, người đứng tên đã mất: Có phải đính chính mới được sang tên?

Theo phản ánh của công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ghi tên hộ ông Nguyễn Văn A. và bà Nguyễn Thị B. Ông A. đã qua đời, trong khi năm sinh của bà B trên giấy chứng nhận được kê khai không chính xác.

Sau khi thực hiện thủ tục chứng thực phân chia tài sản và nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai, công dân được hướng dẫn phải đính chính thông tin về năm sinh trước khi tiếp tục giải quyết thủ tục.

Từ tình huống này, công dân đặt ra hai vấn đề.

Thứ nhất, khi nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai sau khi đã chứng thực việc phân chia tài sản, cơ quan giải quyết có bắt buộc người dân phải đính chính năm sinh trên giấy chứng nhận trước hay không?

Thứ hai, nếu giấy chứng nhận chỉ ghi tên một mình ông A. và thông tin về năm sinh của ông được kê khai sai, trong khi ông A. đã qua đời, thì có phải thực hiện thủ tục đính chính thông tin này hay không?

Người dân làm thủ tục liên quan đến đất đai. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời phản ánh trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể, thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Vì vậy, việc xử lý phải căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai của từng trường hợp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Bộ dẫn một số quy định liên quan đến nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Theo Điều 15 Nghị định số 49/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, UBND cấp tỉnh được giao quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai.

Bên cạnh đó, khoản 6 Điều 18 Nghị định số 101/2024 của Chính phủ về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai cũng quy định về trường hợp người dân có nhu cầu thực hiện đồng thời nhiều thủ tục.

Theo đó, nếu người yêu cầu đăng ký có nhu cầu thực hiện đồng thời nhiều thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, các cơ quan giải quyết thủ tục có trách nhiệm liên thông với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Do đây là trường hợp cụ thể, Bộ đề nghị công dân liên hệ cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn theo thủ tục hành chính do UBND cấp tỉnh ban hành.