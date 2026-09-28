Hải Phòng: Bắt đối tượng truy nã sau hơn 1 năm lẩn trốn

Đối tượng khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, Đinh Từ Thiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã về tội “Đánh bạc”. Trong thời gian bỏ trốn, Thiện thường xuyên thay đổi nơi ở và tìm cách che giấu tung tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan, ngày 27/9/2026, Tổ công tác Công an xã Kim Thành phát hiện, bắt giữ Đinh Từ Thiện tại phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai.

Sau khi bắt giữ, Công an xã Kim Thành đã bàn giao Đinh Từ Thiện cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.