Ngoại lệ duy nhất của Mourinho

Mourinho từng có quãng thời gian ngắn dẫn dắt Tottenham.

Trong cuộc phỏng vấn dài với Corriere dello Sport ngày 9/10, Mourinho khẳng định ông vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với phần lớn các đội bóng cũ, từ Benfica, Porto, Chelsea, Inter Milan đến MU, AS Roma và Fenerbahce. Tuy nhiên, Tottenham lại là ngoại lệ.

Mourinho dẫn dắt Tottenham từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2021, trước khi chuyển sang làm việc tại Serie A trong màu áo Roma. Đây cũng là giai đoạn bóng đá thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, khiến các sân vận động đóng cửa và CĐV không thể đến sân cổ vũ trong thời gian dài.

Theo chiến lược gia 62 tuổi, việc các sân vắng bóng người ngăn cản ông xây dựng mối liên hệ gần gũi với người hâm mộ Tottenham. Những trận đấu không có khán giả khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo, đồng thời tước đi cơ hội tạo dựng sự gắn kết giữa HLV, cầu thủ và người hâm mộ.

"Giai đoạn đó trùng với đại dịch COVID-19. Không có sự tiếp xúc giữa con người với nhau. Sân vận động trống rỗng trong phần lớn thời gian. Chúng tôi chỉ chơi hai hoặc ba trận có khán giả, sau đó lại thi đấu mà không có người hâm mộ, không có sự tương tác. Tôi không cảm nhận được sự gắn kết với Tottenham", Mourinho chia sẻ.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không phủ nhận những khó khăn trong quãng thời gian làm việc tại Spurs, nhưng nhấn mạnh hoàn cảnh đặc biệt khi ấy là yếu tố khiến trải nghiệm của ông khác hẳn những điểm đến khác trong sự nghiệp.

Những chia sẻ của Mourinho cho thấy Tottenham vẫn là chương đặc biệt trong sự nghiệp của ông, không hẳn bởi thành tích chuyên môn, mà bởi khoảng cách chưa từng được thu hẹp giữa nhà cầm quân này và người hâm mộ trong thời kỳ đại dịch.