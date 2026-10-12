CLB TP.HCM I vô địch sớm dù không thi đấu

CLB TP.HCM II ghi được một bàn nhưng vẫn lép vế trước sức tấn công của Than KSVN.

Tâm điểm vòng 12 là cuộc đối đầu giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội I, hai đội còn hy vọng bám đuổi TP.HCM I. Khi đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi nghỉ lượt này, Thái Nguyên T&T buộc phải thắng để duy trì cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm nhận bàn thua. Phút 6, từ một tình huống phản công, Nguyễn Thị Thương đánh đầu chính xác, đưa Hà Nội I vượt lên dẫn 1-0.

Thái Nguyên T&T sau đó đẩy cao đội hình và tạo sức ép liên tục, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đội khách. Hà Nội I bảo toàn lợi thế đến hết trận, qua đó vươn lên thứ hai với 23 điểm, còn Thái Nguyên T&T tụt xuống thứ ba với 21 điểm.

Kết quả này đồng nghĩa TP.HCM I chính thức đăng quang. Sau 10 trận, đội bóng TP.HCM có 28 điểm với thành tích 9 thắng, một hòa, ghi 31 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Hà Nội I chỉ còn một trận nên tối đa đạt 26 điểm, trong khi Thái Nguyên T&T dù còn hai trận cũng chỉ có thể cán mốc 27 điểm.

Ở hai trận còn lại, Than KSVN thắng TP.HCM II 6-1. Thanh Mai lập cú đúp, trong khi Hà Thị Nhài và Ngô Thị Hè cũng góp bàn cho đội bóng ngành than.

PP Hà Nam cũng có chiến thắng đậm 7-0 trước Hà Nội II. Thủy Linh lập cú đúp trong hiệp một, giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn trước khi ghi thêm bốn bàn sau giờ nghỉ.