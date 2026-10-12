Alcaraz thua sốc ngay ở vòng 3 Thượng Hải Masters

Video highlights Carlos Alcaraz 0-2 Zizou Bergs:

Bước vào cuộc đối đầu với Zizou Bergs, Alcaraz được đánh giá cao hơn nhưng bất ngờ gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi đầy quyết tâm của đối thủ người Bỉ.

Ngay trong set đầu tiên, Bergs gây bất ngờ khi giành break ở game thứ 5. Dù Alcaraz nhanh chóng đòi lại break, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn không thể kiểm soát thế trận như kỳ vọng.

Alcaraz dừng bước ngay ở vòng 3 - Ảnh: ATP Tour

Đến game 11, Bergs tận dụng những pha đánh hỏng liên tiếp của Alcaraz để tiếp tục bẻ game giao bóng, trước khi khép lại set mở màn với chiến thắng 7-5.

Sang set hai, kịch bản căng thẳng tiếp tục tái diễn. Bergs duy trì khả năng giao bóng ổn định, đồng thời liên tục gây sức ép khiến Alcaraz phải vất vả chống đỡ.

Bước ngoặt xuất hiện ở game 11, khi Bergs một lần nữa giành break để vượt lên dẫn 6-5. Tuy nhiên, Alcaraz kịp thời đáp trả bằng break ở game tiếp theo, đưa set đấu vào loạt tie-break quyết định.

Trong màn đấu trí căng thẳng, Bergs thể hiện bản lĩnh vượt trội, giành chiến thắng 7-4 để khép lại set hai với tỷ số 7-6.

Chung cuộc, Alcaraz thất bại 0-2, bất ngờ dừng bước tại vòng ba Thượng Hải Masters 2026. Trong khi đó, Zizou Bergs giành vé vào vòng 4 sau màn trình diễn đầy ấn tượng.