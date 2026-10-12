Thổi phạt đền cho HAGL, trọng tài Ngô Duy Lân bị khiếu nại

Chiều 12/10, Công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng có văn bản số 976/CV-SHB.ĐN gửi Ban Trọng tài VFF và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Văn bản đề nghị giải thích chuyên môn về công tác trọng tài và VAR trận HAGL - SHB Đà Nẵng ở vòng 3 V.League.

Đội bóng sông Hàn nêu ra hai pha bóng cần được xem xét đánh giá lại về căn cứ áp dụng Luật bóng đá và công tác điều hành của tổ trọng tài chính, tổ trọng tài VAR. Ở pha bóng HAGL được thổi phạt đền sau khi Quế Ngọc Hải được cho là để bóng chạm tay trong vòng cấm, CLB Đà Nẵng nêu ra ý kiến thắc mắc, đề nghị Ban Trọng tài xem xét các yếu tố liên quan,

Trọng tài Ngô Duy Lân (thứ hai từ phải sang).

Phía đội chủ sân Chi Lăng muốn các cơ quan chuyên môn xác định vị trí và trạng thái cánh tay của Quế Ngọc Hải khi tiếp xúc bóng; vị trí cánh tay trong tình huống trên có bị xác định là làm cơ thể cầu thủ “to ra một cách không tự nhiên” hay không; tính tự nhiên của chuyển động cơ thể; cơ sở quyết định của VAR; cung cấp hình ảnh và hướng dẫn áp dụng luật ở tình huống này.

Ở bàn thắng thứ hai, cầu thủ HAGL thực hiện pha đánh đầu kiến tạo dẫn đến bàn thắng. Trọng tài công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR. Qua rà soát hình ảnh trận đấu, SHB Đà Nẵng nhận thấy có dấu hiệu bóng đã vượt qua đường biên ngang trước khi tiếp tục tình huống tấn công.

CLB Đà Nẵng đề nghị VPF và Ban Trọng tài: “Tổ chức rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện hai tình huống nêu trên, làm rõ tính chính xác của các quyết định chuyên môn, việc áp dụng Luật Bóng đá và sự tuân thủ quy trình phối hợp giữa trọng tài chính với tổ VAR.

Có văn bản phản hồi chính thức về kết quả rà soát, căn cứ chuyên môn và kết luận đối với từng tình huống; đồng thời cung cấp hình ảnh, thông tin chuyên môn trong phạm vi quy định cho phép.

Xem xét trách nhiệm và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo quy định nếu kết quả đánh giá xác định có sai sót chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng điều hành trọng tài, bảo đảm tính chính xác, nhất quán và công bằng trong các trận đấu của giải.

Đề nghị bảo toàn dữ liệu hình ảnh, âm thanh liên quan; rà soát nội dung trao đổi giữa trọng tài chính và tổ VAR trong hai tình huống; xem xét cung cấp hoặc tổ chức buổi làm việc để CLB được đối chiếu dữ liệu theo đúng quy định cho phép. Với bàn thua thứ 2 của CLB SHB Đà Nẵng, mong được làm rõ VAR xác định bóng còn trong cuộc hay giữ nguyên quyết định do không đủ bằng chứng xác định bóng ngoài cuộc”.