Man United đánh mất bản lĩnh trong trận hòa Tottenham

Man United vẫn cần cải thiện bản lĩnh thi đấu. Ảnh: Gettyimages

Man United một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng khi không thể giành trọn ba điểm trước Tottenham, đối thủ đang nằm ở nhóm cuối bảng Premier League. Kết quả này càng đáng tiếc khi đội chủ nhà từng dẫn trước và có thời điểm được chơi hơn người.

Sau trận đấu, HLV Michael Carrick thừa nhận màn trình diễn của các học trò không đáp ứng yêu cầu. “Chúng tôi không tìm được cách nhập cuộc. Khi có bóng hay không có bóng, chúng tôi đều chơi rất tệ”, nhà cầm quân người Anh chia sẻ.

Nhận xét của Carrick phần nào phản ánh thực trạng đáng lo ngại tại Old Trafford. Man United thiếu sự chủ động trong tổ chức lối chơi, thường xuyên để đối phương áp đặt thế trận và không duy trì được sự tập trung ở những thời điểm quan trọng.

Điều đáng nói là những hạn chế này đã xuất hiện nhiều lần nhưng chưa được khắc phục. Đội bóng có thể tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ nhờ năng lực cá nhân, song lại thiếu sự gắn kết để kiểm soát trận đấu trong thời gian dài.

Tuyến giữa tiếp tục là điểm yếu lớn của Man United. Dù đã được chú trọng cải tổ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, khu vực này vẫn chưa mang lại sự cân bằng cần thiết.

Kobbie Mainoo và Youri Tielemans chưa tạo được sự ăn ý, trong khi Andrey Santos ít có cơ hội thể hiện. Việc thiếu một hệ thống phối hợp hiệu quả khiến Man United gặp khó khăn cả khi triển khai tấn công lẫn chuyển trạng thái phòng ngự.

Sự xuất hiện của Carlos Baleba sau khoảng một giờ thi đấu mang đến tín hiệu tích cực. Tiền vệ này thực hiện chính xác 16 trong 18 đường chuyền và tạo ra hai cơ hội, ngang bằng Bruno Fernandes. Tuy nhiên, nỗ lực cá nhân chưa đủ để giải quyết những vấn đề mang tính hệ thống.

Ở chiều ngược lại, Tottenham tận dụng tốt những khoảng trống mà đội chủ nhà để lộ. Chỉ trong hiệp một, đội khách đã có năm lần giành lại bóng ở khu vực một phần ba cuối sân, gây sức ép trực tiếp lên hàng phòng ngự Man United.

Những pha phối hợp nhanh, ít chạm giúp Tottenham vượt qua tuyến giữa tương đối dễ dàng. Savio cũng liên tục tạo ra đột biến với 10 tình huống rê bóng, trong đó một nửa thành công.

Không chỉ gây thất vọng về chuyên môn, Man United còn đối mặt với sự thiếu kiên nhẫn ngày càng lớn từ khán đài Old Trafford. Những tiếng la ó sau trận cho thấy người hâm mộ không còn dễ dàng chấp nhận các màn trình diễn thiếu ổn định.

Cựu hậu vệ Gary Neville cho rằng phản ứng của khán giả không trực tiếp nhắm vào Carrick, nhưng là dấu hiệu cho thấy niềm tin dành cho đội bóng đang bị thử thách.

HLV Roberto De Zerbi của Tottenham nhận xét ngắn gọn: “Bóng đá là bản lĩnh”. Đó cũng chính là điều Man United đang thiếu.

Nếu không cải thiện khả năng kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và duy trì sự tập trung khi dẫn trước, Man United sẽ khó tìm lại vị thế của một đội bóng lớn. Trận hòa Tottenham không đơn thuần là hai điểm đánh rơi, mà còn là lời cảnh báo về những vấn đề chưa được giải quyết tại Old Trafford.