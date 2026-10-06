Nghị quyết sát việc, chi bộ sát Dân

Đổi mới để nghị quyết đến gần Dân

Quan điểm “Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt” không chỉ được xác định trong nhận thức mà từng bước được cụ thể hóa bằng phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở Chi bộ thôn Nặm Khẳm, xã Tân Trịnh. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, trước hết phải xuất phát từ những vấn đề người dân quan tâm, những việc địa phương đang cần tập trung giải quyết.

Người dân thôn Quang Hải nâng cao thu nhập từ cây gấc, một trong nhóm “3 cây, 3 con” chủ lực được xã Kim Bình lựa chọn phát triển theo hướng hàng hóa.

Gần 20 năm gắn bó, dày dặn với kinh nghiệm công tác thôn bản, ông Nguyễn Trung Tiến, Bí thư Chi bộ thôn Nặm Khẳm, chia sẻ: “Tập thể luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Các nội dung được lựa chọn từ thực tiễn địa bàn, tập trung vào những nhiệm vụ thiết thực trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn đoàn kết cộng đồng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Những yêu cầu đặt ra từ cơ sở được đưa ra trao đổi dân chủ, thống nhất giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể”.

Nhờ vậy, sinh hoạt chi bộ từng bước khắc phục tình trạng nặng về phổ biến, triển khai chung chung. Mỗi nghị quyết được ban hành đều gắn với một nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ người thực hiện, thời gian và trách nhiệm kiểm tra, đánh giá kết quả. Với 63 đảng viên, Chi bộ đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, tăng cường trao đổi thông tin.

Từ cách làm đó, nghị quyết của Chi bộ ngày càng được chuyển hóa thành những kết quả rõ nét. Thôn hiện có 321 hộ, hơn 1.500 nhân khẩu; nhiều lao động, nhất là thanh niên chủ động tham gia làm việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Người dân tích cực lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, lao động và nhu cầu thị trường.

Điển hình như gia đình ông Phượng Minh Quyên phát triển khoảng 7.000 cây quế, hơn 500 cây cam Vàng, nuôi khoảng 30 con lợn đen, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; anh Nguyễn Công Duy phát triển cây chè gắn với thu mua, chế biến, đạt thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm; chị Nguyễn Thị Sáu kết hợp sản xuất cây giống với phát triển quế và chè, cho thu nhập khoảng 250 triệu đồng/năm.

Khơi dậy nội lực, tạo sức bật phát triển

Bám sát nghị quyết của Đảng bộ xã Tân Trào, Chi bộ thôn Tân Lập vận động người dân phát huy lợi thế về đất đai, cảnh quan, giá trị lịch sử, văn hóa để lựa chọn hướng phát triển phù hợp. Từ sản xuất nông nghiệp, người dân từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, chú trọng liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng các dịch vụ gắn với du lịch lịch sử, văn hóa và trải nghiệm nông nghiệp.

Ông Hoàng Văn Xoan, Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập, cho biết: “Đến nay, trong thôn có 18 hộ đầu tư phát triển homestay và 2 công ty du lịch tư nhân. Những mô hình này vừa tạo thêm sinh kế, việc làm, góp phần đưa những giá trị văn hóa, cảnh quan và đời sống của người dân trở thành nguồn lực phát triển. Bà con chỉnh trang nhà cửa, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, giữ gìn nét văn hóa truyền thống, tạo diện mạo ngày một khởi sắc”.

Tương tự, việc cụ thể hóa chủ trương nghị quyết đang mang đến sức sống mới trong bức tranh sản xuất nông nghiệp ở thôn Quang Hải, xã Kim Bình. Những ngày này, trên vùng trồng gấc trọng điểm của xã, người dân bước vào vụ thu hoạch. Những quả gấc chín đỏ nổi bật giữa màu xanh của vườn cây, mang theo kỳ vọng về một mùa thu nhập mới.

Toàn xã hiện có khoảng 100 ha gấc. Đây là một trong những cây trồng thuộc nhóm “3 cây, 3 con” được địa phương lựa chọn phát triển theo hướng hàng hóa, phù hợp với điều kiện đất đai, khả năng sản xuất và nhu cầu thị trường. Việc hình thành, mở rộng vùng trồng được thực hiện từng bước, gắn với hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức sản xuất và liên kết tìm đầu ra, qua đó giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất, từng bước hạn chế tình trạng phát triển tự phát.

Đồng chí Lê Thiện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Bình cho biết: “Để nghị quyết thực sự lan tỏa và đi vào cuộc sống phải bắt đầu từ thực tiễn. Trong đó, các chi bộ và cán bộ, đảng viên phải là cầu nối đưa chủ trương đến với người dân. Khi dân hiểu, tin tưởng và thấy rõ lợi ích từ chủ trương sẽ tham gia và trở thành chủ thể thực hiện nghị quyết”.

Thực tiễn đó đòi hỏi mỗi tổ chức Đảng phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn đúng việc, sát dân và kiên trì theo dõi đến cùng kết quả thực hiện, nhằm khơi dậy nội lực và tạo nền tảng vững chắc đưa chủ trương của Đảng trở thành động lực phát triển.