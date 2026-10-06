Đảng ủy xã Thuận Bắc công bố quyết định tổ chức lại các tổ chức đảng trực thuộc

Sáng 6-10, Đảng ủy xã Thuận Bắc tổ chức hội nghị công bố quyết định giải thể, thành lập và tổ chức lại các tổ chức đảng trực thuộc, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, xuyên suốt của Đảng; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tại địa phương theo tinh thần các quy định của cấp trên.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Thuận Bắc công bố và trao quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã trực thuộc Đảng ủy xã Thuận Bắc kể từ ngày 30-9-2026; đồng thời thành lập 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã và công bố, trao quyết định chuyển mô hình 11 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy xã Thuận Bắc.

Thường trực Đảng ủy xã Thuận Bắc tặng hoa chúc mừng và trao ca quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc.

Thường trực Đảng ủy xã tặng hoa chúc mừng và trao các quyết định chuyển mô hình tổ chức đảng trực thuộc Đảng uỷ xã Thuận Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Sĩ Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, đây là bước thực hiện các quy định mới của Trung ương, theo Quy định số 208-QĐ/TW, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, xuyên suốt.

Bí thư Đảng ủy xã trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Đảng bộ xã Thuận Bắc. Đồng thời, yêu cầu các chi bộ mới thành lập nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên và đảng viên; phát huy vai trò hạt nhân, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên tại cơ quan, đơn vị.

Ông Hồ Sĩ Sơn yêu cầu các chi bộ gắn chặt công tác xây dựng Đảng với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; không để công việc bị gián đoạn. Đồng thời, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của bí thư, phó bí thư các chi bộ mới được chỉ định; tạo động lực đoàn kết, khích lệ đội ngũ cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức.

Qua đó, mong muốn tập thể và từng đảng viên luôn đoàn kết, nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và của tỉnh.