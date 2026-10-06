Đầm Dơi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng hai con số

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Tân (bìa trái) tham dự hội nghị.

Nghị quyết năm 2026, Đảng uỷ xã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu. Đến nay, 6 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 3 chỉ tiêu đạt từ 84% trở lên; 3 chỉ tiêu chưa đánh giá do chưa đến thời điểm xác định kết quả.

Trong lĩnh vực kinh tế, tổng sản lượng thuỷ sản đạt hơn 18.600 tấn, đạt 84% kế hoạch năm. Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến hơn 7.500 ha, đạt hơn 108% kế hoạch. Diện tích nuôi tôm siêu thâm canh hơn 462 ha, đạt hơn 100% kế hoạch.

Người dân xã Đầm Dơi thu hoạch tôm nuôi quảng canh cải tiến.

9 tháng, xã thành lập mới 41 doanh nghiệp, đạt trên 146% chỉ tiêu, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 155 doanh nghiệp. Đây là một trong những chỉ tiêu vượt nổi bật của địa phương. Một điểm sáng trong chuyển đổi số là tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch và thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 80%, vượt chỉ tiêu 70%; tỷ lệ hộ kinh doanh sử dụng mã QR thanh toán đạt hơn 87%.

Thu ngân sách nhà nước 1,8 tỷ đồng, đạt hơn 85% kế hoạch; chi ngân sách thường xuyên hơn 117 tỷ đồng, đạt 70% dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 67% kế hoạch, với 25 công trình được triển khai, trong đó 15 công trình đã hoàn thành.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đầm Dơi Huỳnh Văn Hiền phát biểu tại hội nghị.

Trên lĩnh vực văn hoá, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” đạt trên 95%; 9/9 ấp được công nhận ấp văn hoá và 9/9 ấp có nhà văn hoá, đạt 100%; có 897 lao động được giải quyết việc làm, đạt hơn 89% chỉ tiêu. Toàn xã hiện còn 25 hộ nghèo, chiếm 0,31%, và 22 hộ cận nghèo, chiếm 0,22%.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã kết nạp 55 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu được giao; tỷ lệ cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên đạt hơn 95%. Đảng bộ xã hiện có 33 tổ chức đảng trực thuộc, với hơn 1.600 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Tân bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tích cực đạt được của xã Đầm Dơi trong 9 tháng.

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Tân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu, Đầm Dơi cần phải xây dựng quy hoạch đồng bộ, tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn để giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục quan tâm xây dựng lộ giao thông nông thôn theo chủ trương của tỉnh; đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới; đảm bảo công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân.

Đồng thời, rà soát lại gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở để có hướng hỗ trợ kịp thời; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách và tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh./.