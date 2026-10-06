Đắk Lắk tạo đột phá cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đắk Lắk - thủ phủ của Tây Nguyên, sở hữu tiềm năng nông nghiệp phong phú với tổng giá trị nông nghiệp ước đạt trên 5 tỷ USD, đóng góp chính vào kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh hơn 2,8 tỷ USD. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hiện vẫn nằm ở mức trung bình toàn quốc.

Bước vào kỷ nguyên mới, Đắk Lắk đặt ra mục tiêu bứt phá mạnh mẽ: Đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số từ nay đến năm 2030. Để hiện thực hóa khát vọng này, tỉnh đang tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về hạ tầng, logistics và chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ thực tiễn sản xuất. Một trong những điểm nghẽn lớn nhất kìm hãm sức cạnh tranh nông sản Tây Nguyên chính là chi phí logistics.