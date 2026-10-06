Cổ phiếu giảm sàn 7 phiên liên tiếp, Kosy kinh doanh ra sao?

Trong phiên giao dịch sáng ngày 6/10, cổ phiếu KOS giảm sàn 6,93%, xuống còn 12.750 đồng/cổ phiếu. Tính từ ngày 28/9 đến 6/10, cổ phiếu này đã có 7 phiên giảm sàn liên tiếp. Nếu tính từ phiên 21/9, KOS đã trải qua 12 phiên giảm sàn, từ mức 27.950 đồng xuống 12.750 đồng/cổ phiếu, tương đương mất khoảng 54% thị giá.

Đà giảm của cổ phiếu này vẫn tiếp tục diễn ra dù Kosy đã có văn bản giải trình về chuỗi 5 phiên giảm sàn từ ngày 28/9 đến 2/10. Trong văn bản ngày 2/10, doanh nghiệp cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ diễn biến chung của thị trường, thanh khoản suy giảm và việc các công ty chứng khoán điều chỉnh tỷ trọng cho vay margin đối với KOS.

Cụ thể, Kosy nhận định: “Theo đánh giá của Công ty, trong thời gian qua thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên các nhà đầu tư. Bên cạnh đó là tình trạng thanh khoản thị trường suy giảm”.

Doanh nghiệp cũng cho biết các công ty chứng khoán đã giảm tỷ trọng cấp margin đối với cổ phiếu KOS và “đồng loạt thực hiện giải chấp”, qua đó gia tăng áp lực bán.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Kosy Lita Hà Nam

Đáng chú ý, áp lực giải chấp đã xuất hiện ngay trên tài khoản của một số lãnh đạo và bên liên quan. Trong phiên 5/10, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt thực hiện bán giải chấp KOS trên tài khoản của ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Kosy, và Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus. Tuy nhiên, cả hai tài khoản đều không bán khớp được cổ phiếu nào. Trước đó, lệnh bán giải chấp trên tài khoản ông Cường trong phiên 1/10 cũng không thực hiện được.

Kosy khẳng định các hoạt động cốt lõi vẫn diễn ra bình thường. Doanh nghiệp nêu: “Hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty bao gồm các hoạt động đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án của Công ty hiện vẫn triển khai bình thường theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu”.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Kosy ghi nhận thu thuần đạt 722,7 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 96 tỷ đồng, tăng 20%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 27,7 tỷ đồng, tăng khoảng 78%. Lợi nhuận trước thuế đạt 24,1 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 15,4 tỷ đồng, tăng khoảng 121%. Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng cho cả năm, Kosy mới hoàn thành khoảng 12,8% kế hoạch sau nửa năm.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cũng chuyển biến tích cực khi đạt 97,1 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 61 tỷ đồng do Kosy đã chi 828,6 tỷ đồng để trả nợ gốc, trong khi tiền thu từ vay mới là 767,6 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản Kosy đạt 5.078,4 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Đáng chú ý, hàng tồn kho lên tới 2.778,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 55% tổng tài sản, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 758,2 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt 2.725,6 tỷ đồng, tăng gần 197 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng vay và nợ thuê tài chính đạt gần 1.997,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 73% tổng nợ phải trả.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong 6 tháng đầu năm, Kosy phát sinh khoảng 872,1 tỷ đồng khoản vay mới và trả gần 973,6 tỷ đồng nợ vay. Riêng chi phí đi vay ghi nhận 47,4 tỷ đồng, trong đó hơn 41,2 tỷ đồng được vốn hóa vào các dự án.

Danh mục tín dụng của Kosy khá đa dạng, từ các khoản vay bổ sung vốn lưu động đến các khoản vay tài trợ trực tiếp cho dự án bất động sản và năng lượng.

Tại Agribank – Chi nhánh Lai Châu, Kosy có các khoản vay phục vụ đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2, với các hạn mức lần lượt 343 tỷ đồng và 400 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm chủ yếu là quyền thuê đất, quyền khai thác và các tài sản hình thành từ chính các dự án thủy điện.

Tại Agribank – Chi nhánh Hoàng Mai, doanh nghiệp có khoản vay hạn mức 250 tỷ đồng phục vụ Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, với lãi suất 10,5%/năm; cùng khoản vay hạn mức 500 tỷ đồng phục vụ Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam. Tài sản bảo đảm của các khoản vay này là tài sản hình thành trong tương lai của các dự án.

Trong khi đó, VietinBank – Chi nhánh Hòa Bình cấp cho Kosy hạn mức 400 tỷ đồng để đầu tư Tiểu khu đô thị số 16 tại Lào Cai, với tài sản bảo đảm là hợp đồng đầu tư có sử dụng đất và toàn bộ quyền, lợi ích phát sinh từ dự án.

Kosy cũng có khoản vay 80 tỷ đồng tại MSB – Chi nhánh Vĩnh Phúc để mua 10 lô sàn văn phòng tại tầng 24 tòa nhà ROX Tower thuộc dự án Goldmark City tại số 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Khoản vay này được bảo đảm bằng các quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.

Đáng chú ý, một số khoản vay khác được bảo đảm bằng cổ phiếu KOS của ông Nguyễn Việt Cường và các cá nhân, tổ chức liên quan. Đây là điểm càng đáng lưu ý trong bối cảnh cổ phiếu KOS đang mất thanh khoản và các lệnh bán giải chấp trên tài khoản lãnh đạo liên tục không thành công.

Trong lúc cổ phiếu lao dốc, Kosy cũng công bố một thông tin đáng chú ý về hoạt động đầu tư. Ngày 5/10, Hội đồng quản trị doanh nghiệp thông qua kết quả chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi tháng 6.

Theo nghị quyết, sau khi giao dịch hoàn tất, Kosy không còn sở hữu vốn tại công ty này, đồng thời Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện không còn là công ty con của Kosy.

Tuy nhiên, Kosy chưa công bố giá trị thương vụ cũng như khoản lãi hoặc lỗ phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng.