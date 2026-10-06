Hết tháng 9, giải ngân các siêu dự án giao thông đạt 42,7% kế hoạch

Mức giải ngân này thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước. Đáng chú ý, có tới 37 dự án, dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân dưới 40%.

Đến hết tháng 9, giải ngân các siêu dự án giao thông chỉ đạt 42,7% kế hoạch. Ảnh minh họa

Qua rà soát mới đây, các bộ, địa phương đã chỉ ra nhóm nguyên nhân có tác động lớn đến tiến độ giải ngân năm nay. Trước hết là nguồn cung nguyên, nhiên vật liệu xây dựng tại một số khu vực chưa đáp ứng được nhu cầu, đặc biệt tại các dự án thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

Giá nhiên liệu, chi phí nhân công cũng là nhân tố thêm áp lực cho nhà thầu. Giá xăng dầu thế giới biến động. Trong nước, nhiều dự án bất động sản lớn và dự án trọng điểm đồng loạt triển khai gần đây đã tạo nhu cầu lớn về lao động xây dựng.

Một số chủ đầu tư có tiềm lực tài chính còn trực tiếp tuyển dụng nhân công với mức giá cao, làm mặt bằng chi phí lao động tăng lên.

Bộ Xây dựng yêu cầu tập trung xử lý những vị trí mặt bằng còn lại tại các dự án, bảo đảm nguồn vật liệu; xác định rõ phần việc còn chậm, nguyên nhân và trách nhiệm của từng khâu.