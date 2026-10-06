Nhóm doanh nghiệp trong hệ sinh thái ROX Group: Trái phiếu hàng chục nghìn tỷ, lợi nhuận bé hạt tiêu

Trái phiếu gần 28.600 tỷ đồng, lợi nhuận chỉ vài tỷ

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng dư nợ trái phiếu của 4 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam, Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-Vid, Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh đạt khoảng 28.552 tỷ đồng. Trong đó, ba đơn vị dù có lãi nhưng lợi nhuận rất khiêm tốn so với nợ vay.

Dự án TNR Goldmark City

Là doanh nghiệp có dư nợ trái phiếu lớn nhất trong nhóm, khoảng 9.133 tỷ đồng, Hano-Vid ghi nhận kết quả kinh doanh khá khiêm tốn trong nửa đầu năm 2026. So với đầu kỳ, dư nợ trái phiếu đã giảm 4,3%, song lợi nhuận sau thuế 6 tháng chỉ đạt 5,9 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.

Ở chiều tích cực, tổng nợ phải trả của Hano-Vid giảm 17,8%, còn 18.007 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu giảm trong khi nợ vay ngân hàng tăng 13,5%, lên 2.560 tỷ đồng. Một số chỉ tiêu về thanh khoản ngắn hạn và đòn bẩy tài chính cũng được cải thiện. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 4,14 lần xuống 3,40 lần.

Tuy nhiên, khả năng tạo dòng tiền để đáp ứng chi phí vốn vẫn là điểm cần lưu ý. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay của Hano-Vid chỉ quanh mức 1 lần, cho thấy phần lợi nhuận tạo ra để trang trải chi phí lãi vay còn khá mỏng. Với quy mô nợ lớn, chỉ một biến động bất lợi về doanh thu, chi phí hoặc lãi suất cũng có thể thu hẹp thêm dư địa tài chính của doanh nghiệp.

Bức tranh tương tự xuất hiện tại TNR Holdings Việt Nam, doanh nghiệp đang duy trì dư nợ trái phiếu khoảng 8.815 tỷ đồng, tương đương gần 4 lần vốn chủ sở hữu.

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của TNR Holdings Việt Nam đạt khoảng 2,3 tỷ đồng, chỉ tăng 0,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế giảm 20,1%, xuống 1,82 tỷ đồng. Với quy mô tài sản và nguồn vốn lớn, mức lợi nhuận này khiến các chỉ số sinh lời của doanh nghiệp ở mức rất thấp. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) chỉ khoảng 0,01%, trong khi tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 0,08%.

Bất động sản Mỹ đang có khoảng 7.509 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, cao gấp 2,37 lần vốn chủ sở hữu. Dù vẫn có lãi, đây là doanh nghiệp ghi nhận mức sụt giảm lợi nhuận mạnh nhất trong nhóm.

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Bất động sản Mỹ giảm 85,5% so với cùng kỳ, xuống chưa đầy 900 triệu đồng. Hiệu quả sử dụng vốn cũng giảm đáng kể. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) từ 2,64% xuống còn 0,42%, trong khi tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm mạnh từ 19,53% xuống 2,83%.

Ở chiều tích cực, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đã giảm hơn 11%, xuống còn 18.038 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức giảm nợ chưa đủ để bù đắp sự sụt giảm mạnh của lợi nhuận, khiến hiệu quả sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu đều thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ.

Trong khi ba doanh nghiệp còn lại vẫn duy trì được lợi nhuận, dù ở mức khá khiêm tốn, Bất động sản Thành Vinh lại ghi nhận diễn biến kém thuận lợi hơn khi kết quả kinh doanh tiếp tục đi xuống.

6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 91,3 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với khoản lỗ 29,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Sau thuế, mức lỗ lên tới gần 97,8 tỷ đồng, cho thấy áp lực lên hiệu quả kinh doanh đã gia tăng đáng kể.

Đáng chú ý, diễn biến thua lỗ diễn ra trong bối cảnh quy mô nợ của doanh nghiệp tăng mạnh. Đến cuối tháng 6/2026, Bất động sản Thành Vinh có khoảng 3.096 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, trong khi dư nợ vay ngân hàng tăng 42,6%, lên 2.118 tỷ đồng.

Những dự án bất động sản lớn phía sau

Với quy mô dư nợ trái phiếu lên tới 28.552 tỷ đồng, các doanh nghiệp này cũng đang đứng sau một loạt các dự án bất động sản khá lớn tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành.

TNR Holdings Việt Nam có danh mục rộng với các dự án như TNR Goldmark City, TNR GoldSeason, TNR GoldSilk Complex tại Hà Nội cùng chuỗi TNR Stars tại nhiều tỉnh, thành. Trong khi đó, Hano-Vid tập trung vào các khu đô thị, khu dân cư như Khu đô thị số 1B Sông Công, Bắc Phố Châu 1, Lộc Tân, Cẩm Văn và Khu Bến xe – Dân cư Kiến Tường.

Bất động sản Mỹ gắn với một số dự án như TNR GoldSeason, TNR Stars Phong Châu, Khu đô thị mới Hoàng Xá và Khu đô thị Trà Quang Nam. Riêng Bất động sản Thành Vinh đang triển khai Khu đô thị mới Bắc Hồng Cúm – phân khu A tại Điện Biên, quy mô khoảng 48,5ha, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Danh mục dự án đa dạng tạo cho nhóm doanh nghiệp dư địa phát triển trong dài hạn, đặc biệt nếu các dự án được triển khai đúng tiến độ và cải thiện khả năng thương mại hóa. Tuy nhiên, quy mô quỹ dự án chưa đồng nghĩa với hiệu quả kinh doanh tương ứng. Thách thức hiện nay là chuyển nguồn lực và tài sản này thành doanh thu, dòng tiền và lợi nhuận đủ lớn, qua đó vừa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, vừa củng cố năng lực đáp ứng các nghĩa vụ tài chính trong bối cảnh dư nợ vẫn ở mức cao.