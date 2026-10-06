Tú Lệ: 9 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026

Tại buổi lễ, Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tú Lệ đã công bố các quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 9 đồng chí, trong đó, 8 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thường trực Đảng ủy xã Tú Lệ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đang sinh hoạt tại các chi bộ: Tà Sung, Bản Côm, Bản Phạ, Lìm Mông, Lìm Thái, Nước Nóng, Pom Ban, Nà Lóng và Mạ Tun.

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp của các đảng viên.

Các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, uy tín và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.