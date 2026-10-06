Công ty bị cưỡng chế hóa đơn, làm sao để tiếp tục hoạt động?

Khi chính sách thuế thay đổi (phát sinh mức thuế GTGT 5%), công ty ông Tuấn Anh không thể điều chỉnh tăng giá bán đối với các hợp đồng đã chốt, dẫn đến phát sinh nghĩa vụ nợ thuế lớn và bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hóa đơn.

Việc cưỡng chế khiến công ty bị đình trệ hoạt động, mất dòng tiền và rơi vào vòng quẩn quanh không có nguồn thu để nộp thuế.

Ông Tuấn Anh đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn cơ chế chuyển tiếp, khoanh/gia hạn nộp thuế hoặc cho phép nộp dần nghĩa vụ thuế phát sinh từ các hợp đồng đã ký trước thời điểm đổi chính sách, tạo điều kiện cho công ty tiếp tục vận hành để phát sinh dòng tiền nộp ngân sách.

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 2 thành phố Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định Điều 48 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 quy định trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; khoản 1 Điều 49 Luật Quản lý thuế quy định các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; thì công ty của ông Tuấn Anh đang bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Lý do: Công ty có số tiền thuế nợ quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế là 3.409.129.132 đồng. Cụ thể, tiền thuế nợ GTGT: 2.031.575.019 đồng (kỳ quý 4/2025), tiền thuế nợ TNDN: 1.252.231.514 đồng (kỳ quyết toán 2025), tiền phạt: 3.850.000 đồng, tiền chậm nộp: 121.472.599 đồng.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 Điều 69 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế thì "Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn theo pháp luật về hóa đơn thì cơ quan thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện người nộp thuế phải nộp ngay số tiền thuế nợ đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế ít nhất là 18% tổng giá trị thanh toán trên hóa đơn vào ngân sách nhà nước trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh…" để hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Thuế cơ sở 2 thành phố Đà Nẵng trả lời để ông Tuấn Anh biết. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị công ty ông liên hệ với Thuế cơ sở 2 thành phố Đà Nẵng (Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1) để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm các thông tin về chính sách thuế tại trang thông tin điện tử của Thuế thành phố Đà Nẵng.