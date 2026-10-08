Nghệ sĩ Vân Dung nói lời tạm biệt

Sau khi Mùa Hè Năm Ấy kết thúc, Vân Dung đăng tải dòng trạng thái dài chia tay bộ phim và nhân vật bà Ngọc. Mở đầu bài viết, cô thừa nhận bản thân có nhiều cảm xúc sau khi xem tập cuối. Nữ nghệ sĩ viết: "Tạm biệt Mùa Hè Năm Ấy, vậy là bộ phim đã chính thức kết thúc rồi các bác ơi! Xem tập cuối xong mà lòng em vừa vui vừa có chút bồi hồi, hụt hẫng đến lạ kỳ".

Nói về bà Ngọc, Vân Dung cho rằng nhân vật là một người mẹ yêu con nhưng có những cách thể hiện vụng về, đôi lúc khiến người xem thương, cũng có khi bức xúc. Nữ nghệ sĩ dành lời cảm ơn cho nhân vật vì đã mang đến cho mình một trải nghiệm diễn xuất đáng nhớ: "Cảm ơn bà đã cho tôi được sống thêm một cuộc đời khác".

Sau khi Mùa hè năm ấy kết thúc, Vân Dung đăng tải dòng trạng thái dài chia tay bộ phim và nhân vật bà Ngọc.

Vân Dung cũng nhắc đến sự đồng hành của đạo diễn, dàn diễn viên trẻ và ê-kíp trong quá trình thực hiện bộ phim. Cô bày tỏ: "Làm việc với các bạn trẻ giàu nhiệt huyết, đầy năng lượng tươi trẻ, khiến chị cũng cảm thấy mình như được 'hồi xuân' trẻ ra thêm tận 10 tuổi, yêu lắm các bạn diễn viên của tôi".

Khép lại bài viết, nữ nghệ sĩ xác nhận để bà Ngọc ở lại với Mùa Hè Năm Ấy và tiếp tục đến với những nhân vật mới. "Tạm biệt Mùa Hè Năm Ấy. Tạm biệt bà Ngọc. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng em đi hết một mùa hè thật đẹp", cô viết.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ cảm giác tiếc nuối khi bộ phim kết thúc, đồng thời cũng có người gửi lời cảm ơn Vân Dung vì đã mang đến một bà Ngọc nhiều tranh luận.

Mùa Hè Năm Ấy xoay quanh Khánh, Phương, Tùng, Ly và Hoàng, từ những năm tháng cuối cấp đến khi trưởng thành sau gần 10 năm. Phim đan xen quá khứ và hiện tại, khai thác tình bạn, tình yêu cùng những lựa chọn của tuổi trẻ và hệ quả các nhân vật phải đối diện khi bước vào cuộc sống trưởng thành.

Trong phim, Vân Dung đảm nhận vai bà Ngọc, mẹ của Phương. Ban đầu, nhân vật dành tình cảm và sự quý mến cho Khánh nhưng sau những biến cố lại phản đối mối quan hệ giữa anh và con gái. Khi biết Khánh từng phải ngồi tù và đang gặp nhiều khó khăn, bà Ngọc càng lo lắng cho tương lai của Phương, từ đó tìm cách ngăn cản hai người.

Cách hành xử của bà Ngọc khiến nhân vật trở thành một trong những tuyến gây tranh luận trong phim. Bà không đơn thuần được xây dựng như một người mẹ hà khắc mà xuất phát từ mong muốn con gái có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, sự áp đặt và can thiệp sâu vào lựa chọn của Phương lại khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng căng thẳng.

Một trong những phân đoạn được chú ý là cảnh bà Ngọc tát Phương sau cuộc tranh cãi. Đoạn phim thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội và kéo theo nhiều ý kiến bàn luận về cách hành xử của nhân vật. Phản ứng mạnh từ khán giả cũng cho thấy Vân Dung đã tạo được hiệu ứng cảm xúc trong những cảnh đối đầu với tuyến nhân vật trẻ.

Điểm nổi bật trong diễn xuất của Vân Dung nằm ở việc nữ nghệ sĩ thể hiện được sự giằng co của một người mẹ vừa thương con vừa muốn kiểm soát cuộc sống của con. Bà Ngọc có lúc cứng rắn, quyết liệt nhưng phía sau vẫn là nỗi lo và những tổn thương riêng. Vì vậy, nhân vật dù thường khiến người xem bức xúc vẫn có những khía cạnh để lý giải.

Khép lại vai bà Ngọc, Vân Dung sẽ tiếp tục xuất hiện trong một hình ảnh khác với Án mạng karaoke. Bộ phim kinh dị - giật gân do Hoàng Lê đạo diễn, Võ Thanh Hòa làm giám đốc sản xuất, dự kiến ra rạp ngày 30/10/2026.

Vân Dung sẽ tiếp tục xuất hiện trong một hình ảnh khác với Án mạng karaoke.

Trong phim, nữ nghệ sĩ vào vai bà Thủy, một người có niềm đam mê ca hát nhưng sở hữu giọng hát khiến những người xung quanh khó chịu. Nhân vật cũng trở thành nạn nhân đầu tiên, mở màn cho chuỗi bi kịch trong tác phẩm. Bà Thủy bị sát hại tại quán karaoke, với hiện trường được xây dựng theo hướng ám ảnh khi cổ họng bị cắt và chiếc micro bị cắm vào miệng.

Vai diễn còn đánh dấu màn kết hợp giữa Vân Dung và Thanh Sơn, người đảm nhận nhân vật Trực. Cả hai có một tuyến nhân vật chứa nhiều uẩn khúc, trong đó có những phân cảnh thân mật, mở ra hình ảnh khác lạ của Vân Dung sau vai bà Ngọc trong Mùa Hè Năm Ấy.