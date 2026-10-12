BIGBANG quỳ gối cảm ơn 120.000 khán giả, Châu Kiệt Luân đến cổ vũ

Ba thành viên BIGBANG quỳ gối tri ân người hâm mộ trong concert kỷ niệm 20 năm ra mắt tại Đài Bắc. Ảnh: Xinhua

Tối 11.10, BIGBANG hoàn thành đêm diễn cuối cùng tại Taipei Dome, kết thúc chặng dừng chân kéo dài ba ngày thuộc tour diễn thế giới XX: COSMOS.

Sự kiện đánh dấu màn trở lại Đài Bắc sau 11 năm của nhóm, thu hút khoảng 120.000 lượt khán giả trong ba đêm liên tiếp từ ngày 9-11.10.

G-Dragon, Taeyang và Daesung mang đến những màn trình diễn sôi động với loạt ca khúc quen thuộc. Bên cạnh âm nhạc, những màn tương tác hài hước giữa các thành viên khiến bầu không khí thêm gần gũi.

Đáng chú ý, khi biểu diễn Bang Bang Bang, Taeyang cố gắng khắc phục sự cố vào nhạc quá sớm ở đêm trước. Tuy nhiên, vì quá tập trung chờ đúng nhịp, nam ca sĩ lại bỏ lỡ nốt nhạc đầu tiên, khiến các thành viên và khán giả bật cười.

Trong phần giao lưu, Daesung nhắc lại rằng lần gần nhất BIGBANG cùng phát hành sản phẩm âm nhạc đã cách đây 4 năm 4 tháng, còn chuyến lưu diễn chung gần nhất diễn ra từ 8 năm 8 tháng trước.

G-Dragon sau đó bất ngờ tiết lộ nhóm không chỉ trở lại để tổ chức concert mà còn đang có những kế hoạch mới dành cho người hâm mộ. Dù chưa công bố chi tiết, chia sẻ của trưởng nhóm khiến khán giả thêm mong đợi vào hoạt động tiếp theo của BIGBANG.

Khoảnh khắc xúc động nhất diễn ra ở phần cuối chương trình, khi cả ba thành viên quỳ gối, cúi đầu để bày tỏ lòng biết ơn với người hâm mộ. Hành động này được nhóm thực hiện trong cả ba đêm diễn tại Đài Bắc.

Daesung chia sẻ rằng sự đồng hành của khán giả suốt 20 năm là điều vô cùng quý giá. Anh mong muốn tiếp tục đứng trên sân khấu, dùng âm nhạc để mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Taeyang gọi ba đêm concert là một phép màu, khẳng định chính tình yêu của khán giả đã giúp BIGBANG duy trì hành trình âm nhạc đến cột mốc 20 năm.

Trong khi đó, G-Dragon xúc động tuyên bố: “Tôi đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Cuối cùng, BIGBANG đã trở lại!”. Nam ca sĩ thừa nhận cảm giác biểu diễn cùng các thành viên mang đến niềm hạnh phúc đặc biệt mà những sân khấu solo không thể thay thế.

Châu Kiệt Luân cùng vợ gặp gỡ các thành viên BIGBANG ở hậu trường concert tại Đài Bắc. Ảnh: Xinhua

Chuỗi concert còn thu hút sự chú ý khi ngôi sao nhạc Hoa ngữ Châu Kiệt Luân cùng vợ là Côn Lăng đến cổ vũ trong đêm mở màn 9.10. Nam ca sĩ gửi hoa chúc mừng, gặp gỡ ba thành viên ở hậu trường và chia sẻ ảnh chụp chung trên Instagram.

Sự xuất hiện của Châu Kiệt Luân tiếp tục cho thấy sức hút của BIGBANG sau hai thập kỷ hoạt động.

Sau chặng diễn tại Đài Bắc, BIGBANG dự kiến đến Singapore vào ngày 17 và 18.10, trước khi tiếp tục tour diễn tại Hà Nội trong hai ngày 24 và 25.10 ở Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.