NSND Hồng Vân nhắn nhủ đúng 4 từ đến Quyền Linh

Mới đây, trên trang fanpage cá nhân, MC Quyền Linh chia sẻ bài viết dài bày tỏ cảm xúc sau khi thưởng thức vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt tại sân khấu kịch Hồng Vân. Nam nghệ sĩ dành nhiều lời khen cho dàn diễn viên, đặc biệt là Nhật Kim Anh trong vai Thắm, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các nghệ sĩ tham gia vở diễn.

Trong bài viết, Quyền Linh nhận xét Nhật Kim Anh thể hiện nhân vật Thắm bằng lối diễn xuất chân phương, mộc mạc, mang đậm nét tính cách của cô gái Nam Bộ. Nam MC cho rằng nữ diễn viên đã thể hiện tự nhiên những chuyển biến tâm lý của nhân vật, khi mang đến tiếng cười, lúc khiến khán giả nghẹn ngào. Anh viết: "Không phô trương, không gượng ép, Nhật Kim Anh chạm đến trái tim người xem bằng chính sự chân thật và cảm xúc từ bên trong".

Quyền Linh và NSND Hồng Vân duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, thường xuyên ủng hộ các hoạt động nghệ thuật của đối phương.

Bên cạnh Nhật Kim Anh, Quyền Linh cũng dành lời khen cho Ốc Thanh Vân, Hoàng Khôi và Trung Anh. Theo nam nghệ sĩ, mỗi diễn viên mang đến một màu sắc riêng, góp phần tạo nên sức lay động cho vở kịch. Anh bày tỏ sự trân trọng đối với ê-kíp, đồng thời nhấn mạnh giá trị nhân văn của câu chuyện được xây dựng từ kịch bản của Tất Thọ, dưới sự dàn dựng của NSND Hồng Vân.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả và đồng nghiệp. Nhiều người cho biết đã xem vở diễn, đồng thời bày tỏ sự đồng tình với những nhận xét của Quyền Linh về diễn xuất của dàn nghệ sĩ. Đáng chú ý, NSND Hồng Vân cũng để lại bình luận cảm ơn nam MC: "Cảm ơn bạn nhé".

Thực tế, NSND Hồng Vân và MC Quyền Linh vốn là những đồng nghiệp thân thiết trong làng giải trí Việt Nam. Cả hai từng phối hợp ăn ý trong các chương trình truyền hình, đặc biệt với vai trò ông mai, bà mối, giúp nhiều người tham gia tìm kiếm cơ hội kết nối tình cảm. Mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ còn được thể hiện qua lần hợp tác trong phim điện ảnh Hai Muối.

MC Quyền Linh vừa chia sẻ bài viết dài bày tỏ cảm xúc sau khi thưởng thức vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt tại sân khấu kịch Hồng Vân.

Trong phim, Quyền Linh đảm nhận vai ông Hai, người cha đơn thân làm nghề muối tại ấp đảo Thiềng Liềng, một mình nuôi con gái trưởng thành. Vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nam diễn viên sau hơn 20 năm vắng bóng. Trong khi đó, NSND Hồng Vân vào vai bà Tư Lạt, người phụ nữ bán cá khô có tính cách đôn hậu, hài hước và dành tình cảm đơn phương cho ông Hai. Sự kết hợp của cả hai mang đến những phân cảnh vừa dí dỏm vừa giàu cảm xúc, góp phần khắc họa cuộc sống bình dị của những con người gắn bó với làng nghề làm muối.

Từ màn ảnh rộng đến sân khấu kịch, Quyền Linh và NSND Hồng Vân tiếp tục dành cho nhau sự quan tâm, ủng hộ trong công việc. Lời cảm ơn ngắn gọn của nữ nghệ sĩ dưới bài đăng cũng cho thấy sự trân trọng dành cho tình cảm mà người đồng nghiệp lâu năm dành cho sân khấu và các nghệ sĩ.