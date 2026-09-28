Tài khoản Instagram của Thùy Tiên có động thái mới

Ngày 27/9, tài khoản Instagram mang tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên có một số thay đổi đáng chú ý sau thời gian dài ở trạng thái gần như “đóng băng”. Đáng chú ý, kênh broadcast dành cho người hâm mộ cũng xuất hiện trở lại.

Đây từng là kênh được Thùy Tiên sử dụng để cập nhật hoạt động, chia sẻ hình ảnh và tương tác với người theo dõi. Việc các tính năng trên tài khoản xuất hiện trở lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: Sen Vàng

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức cho biết Thùy Tiên trực tiếp thực hiện những thay đổi này hay tài khoản đang được quản lý bởi ê-kíp hoặc cá nhân khác. Theo tìm hiểu, tài khoản Instagram của người đẹp trước đó chỉ ẩn các bài viết và không cập nhật nội dung mới, thay vì bị xóa hoặc khóa hoàn toàn.

Trước khi vướng vụ án liên quan đến sản phẩm kẹo Kera, Thùy Tiên là một trong những hoa hậu Việt Nam có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Các nền tảng trực tuyến từng là nơi cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, hoạt động nghệ thuật và các dự án cá nhân.

Hoạt động trên mạng xã hội của Thùy Tiên gần như dừng lại sau khi vụ việc kẹo Kera được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tháng 11/2025, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án liên quan việc quảng bá, kinh doanh sản phẩm kẹo Kera. Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Lừa dối khách hàng”, đồng thời mỗi bị cáo chịu hình phạt bổ sung 50 triệu đồng. Sau phiên sơ thẩm, cả ba bị cáo không kháng cáo bản án.

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về nguồn nguyên liệu, hàm lượng chất xơ và công dụng của sản phẩm kẹo Kera. Qua 6 phiên livestream, 129.617 hộp kẹo được bán cho 56.385 khách hàng, với tổng doanh thu hơn 17 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính được xác định là 12 tỷ đồng.

Việc tài khoản Instagram của Thùy Tiên xuất hiện trở lại một số tính năng mới đang được khán giả quan tâm, trong bối cảnh các hoạt động trên mạng xã hội của cô đã ngừng cập nhật trong thời gian dài.