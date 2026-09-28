Trúc Anh sau khi giảm 25 kg: Từ màn 'cập nhật giao diện' đến phong cách nữ tính hơn

Sau thời gian ít xuất hiện trước công chúng, Trúc Anh đang dần trở lại với một hình ảnh khác. Nhân dịp sinh nhật tuổi 28, nữ diễn viên “Mắt Biếc” chia sẻ loạt hình ảnh mới và gọi đây là “bản cập nhật mới nhất của hệ điều hành Trúc Anh”. Không chỉ gây chú ý bởi vóc dáng đã thay đổi, cô còn cho thấy sự chuyển hướng khá rõ trong phong cách ăn mặc.

Trúc Anh từng có giai đoạn cân nặng tăng lên hơn 85 kg trong thời gian gặp vấn đề về sức khỏe và tâm lý. Sau đó, nữ diễn viên lựa chọn điều chỉnh lối sống và kiên trì kiểm soát cân nặng.

Đến hiện tại, cô cho biết đã giảm khoảng 25 kg so với mức cao nhất, đưa cân nặng về khoảng 60 kg.

Sự thay đổi này thể hiện khá rõ qua những hình ảnh được Trúc Anh chia sẻ gần đây. Gương mặt thanh thoát hơn, vóc dáng gọn gàng và thần thái cũng trở nên tươi tắn.

Thay vì tập trung vào một màn “lột xác” quá mạnh, nữ diễn viên dường như đang xây dựng lại hình ảnh theo hướng nhẹ nhàng và trưởng thành hơn.

Điểm đáng chú ý trong loạt ảnh mới không chỉ nằm ở cân nặng.

Trúc Anh lựa chọn những thiết kế có phom dáng mềm mại, màu sắc trung tính và nhiều chi tiết nữ tính. Một trong những set đồ nổi bật là bộ trang phục trắng ngà gồm áo cài cúc dáng lửng, tay phồng kết hợp chân váy ngắn.

Cách phối này tạo cảm giác trẻ trung nhưng không quá cầu kỳ. Phần áo có chi tiết tay phồng giúp tổng thể mềm mại hơn, trong khi chân váy ngắn tạo sự cân bằng cho vóc dáng.

Ở một lựa chọn khác, cô diện áo hai dây tông trắng kem phối cùng chân váy dài có chi tiết ren. Tổng thể mang sắc thái nhẹ nhàng, bay bổng, phù hợp với hình ảnh “nàng thơ” từng gắn với Trúc Anh từ những ngày đầu được khán giả biết đến.

Việc ưu tiên những gam trắng, kem và các thiết kế có đường nét mềm cũng khiến diện mạo hiện tại của nữ diễn viên có phần thanh lịch hơn.

Trúc Anh được khán giả biết đến rộng rãi sau vai Hà Lan trong “Mắt Biếc”. Hình ảnh cô gái có đôi mắt to, gương mặt trong trẻo từng trở thành một dấu ấn riêng của nữ diễn viên.

Nhưng sau thành công của bộ phim, Trúc Anh trải qua một quãng thời gian không xuất hiện thường xuyên. Cân nặng thay đổi đáng kể cũng khiến diện mạo của cô khác xa thời điểm đóng “Mắt Biếc”.

Lần trở lại này vì thế không đơn thuần là câu chuyện về một con số trên cân.

Ở tuổi 28, Trúc Anh đang cho thấy một phiên bản trưởng thành hơn cả về diện mạo lẫn cách lựa chọn hình ảnh. Những bộ trang phục nữ tính, màu sắc nhã nhặn và cách tạo dáng nhẹ nhàng giúp cô vẫn giữ được nét đặc trưng quen thuộc, nhưng không còn hoàn toàn giống hình ảnh của nữ diễn viên ở thời điểm mới nổi.

Cách Trúc Anh tự gọi diện mạo hiện tại là “bản cập nhật mới nhất của hệ điều hành Trúc Anh” cũng phần nào cho thấy cô nhìn nhận sự thay đổi này như một chặng mới.

Từ mức cân nặng hơn 85 kg, nữ diễn viên đã giảm khoảng 25 kg và hiện duy trì vóc dáng khoảng 60 kg. Cùng với đó là một phong cách thời trang có phần nữ tính, thanh lịch và dễ ứng dụng hơn.

Những hình ảnh mới nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Sự quan tâm hiện tại không chỉ xoay quanh diện mạo của Trúc Anh mà còn khiến nhiều người chờ đợi xem nữ diễn viên sẽ xuất hiện thế nào trong những hoạt động tiếp theo.

Ảnh: FBNV