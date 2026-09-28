Áo draping dẫn đầu xu hướng thời trang mùa thu

Những thiết kế mới từ Toteme, Heirlome, Khaite, Gabriela Hearst cùng nhiều thương hiệu khác đều khai thác kiểu dáng giàu tính nghệ thuật này. Nhiều mẫu áo được yêu thích trong mùa thu năm nay sử dụng chất liệu như lụa và crêpe, kết hợp bảng màu đa dạng từ những gam màu đá quý đậm đến các sắc trung tính sang trọng. Một số thiết kế còn đưa họa tiết kẻ caro mang đậm không khí mùa thu vào trang phục.

Vốn mang vẻ chỉn chu và nữ tính, áo draping có thể kết hợp với chân váy trang trọng hoặc tạo sự cân bằng khi diện cùng quần jeans thoải mái. Thiết kế này cũng phù hợp với thời tiết giao mùa, khi nhiệt độ vẫn còn cao và người mặc chưa cần đến những lớp trang phục dày. Chỉ với một chiếc áo draping, tổng thể trang phục đã có thể trở nên hoàn chỉnh hơn.

Dưới đây là một số cách phối đồ với kiểu áo này cho môi trường công sở và những ngày cuối tuần.

Cá tính với họa tiết caro

Nếu muốn diện áo draping theo cách thoải mái hơn, bạn có thể kết hợp áo blouse họa tiết caro với quần chinos ống rộng. Thắt lưng mang cảm hứng phong cách miền Tây và trang sức bạc tạo thêm điểm nhấn về chất liệu, trong khi giày bệt thiết kế tối giản giúp tổng thể hài hòa.

Điểm nhấn sắc màu

Trong những buổi hẹn ăn tối, một chiếc áo blouse mang gam màu đá quý sẽ trở nên nổi bật khi phối cùng quần da. Túi cầm tay họa tiết da cá sấu và giày slingback gót thấp góp phần hoàn thiện diện mạo thanh lịch.

Denim theo cách mới

Thay quần jeans xanh quen thuộc bằng chân váy denim cao cấp là một lựa chọn đáng cân nhắc trong mùa thu. Kiểu chân váy này đặc biệt phù hợp với áo draping không tay và một đôi mule kiểu dáng thanh lịch.

Thanh lịch nơi công sở

Áo draping kết hợp cùng chân váy xếp ly có thể làm mới những món đồ quen thuộc trong tủ quần áo công sở. Công thức này phù hợp với túi xách phom dáng cứng cáp cũng như những đôi giày cao gót.

Sẵn sàng cho mùa thu

Áo draping màu trắng ngà có thể phối cùng những món đồ mang cảm hứng preppy như quần twill và giày loafer. Tất dày cùng túi Savette tạo điểm nhấn, giúp bộ trang phục mang vẻ trẻ trung và thời thượng hơn.

Cảm hứng lãng mạn

Một chiếc áo có chi tiết khăn choàng ở cổ có thể tạo nên vẻ lãng mạn khi kết hợp với quần denim tối màu và boots da lộn. Khuyên tai bạc cùng kính gọng dày giúp hoàn thiện phong cách theo tinh thần phóng khoáng.

Biến hóa linh hoạt

Áo draping màu nâu chocolate có thể phối cùng blazer oversized và chân váy midi họa tiết caro. Để bảng màu tổng thể hài hòa hơn, người mặc có thể lựa chọn giày cao gót màu kem và túi đeo vai màu đen làm từ chất liệu lông bò.