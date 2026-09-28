'Trại buôn người' không hay vẫn 'hái ra tiền'

Không ngoài dự đoán, phòng vé Việt tuần qua có sự xáo trộn đáng kể khi Trại buôn người trình làng. Tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn tạo nên cơn sốt phòng vé, dẫn đầu bảng tổng sắp rạp Việt.

Khép lại tuần mở màn, Trại buôn người mang về hơn 91 tỷ đồng - thành tích gây ngỡ ngàng với một dự án ra mắt không phải dịp lễ. Riêng trong ngày cuối tuần, tác phẩm có Steven Nguyễn đóng chính thu 32 tỷ đồng, với khoảng 350.000 đầu vé được bán ra (thống kê của Box Office Vietnam).

Trại buôn người chất lượng trung bình vẫn gây sốt nhờ khâu truyền thông tốt. Ảnh: ĐPCC.

Những ngày qua, cái tên Trại buôn người được thảo luận nhiều trên mạng xã hội. Phim có chất lượng ở mức trung bình, kịch bản còn nhiều lỗ hổng, nhiều tình tiết phi lý trong khi khâu phát triển nhân vật kém. Song, tác phẩm vẫn hút khách nhờ dàn diễn viên nổi tiếng, câu chuyện dễ xem, nhiều cảnh hành động dồn dập.

Ngoài ra, thành công phòng vé của phim một phần không nhỏ đến từ khâu truyền thông hiệu quả. Các chiến dịch quảng bá bài bản giúp phim giữ được độ nhận diện và thảo luận trên mạng xã hội. Phim tạo được yếu tố truyền miệng, khiến nhiều khán giả trung lập tò mò mua vé thưởng thức.

Tuần tới, với việc Án mạng karaoke dời lịch chiếu, Trại buôn người có thêm thời gian để kiếm tiền vì gần như không còn đối thủ cạnh tranh. Nếu không có biến cố nào xảy ra, đứa con tinh thần của Toni Dương Bảo Anh hoàn toàn có khả năng chạm mốc doanh thu 200 tỷ đồng.

Trước cơn sốt Trại buôn người, phim Út Lan của Trần Trọng Dần giảm nhiệt mạnh. Phim hiện còn khoảng 1.000 suất chiếu/ngày, tốc độ bán vé chậm đi trông thấy. Tính tới tối 27/9, tác phẩm kinh dị gắn nhãn 18+ dắt túi 40 tỷ đồng, tụt xuống vị trí top 3 bảng tổng sắp.

Tương tự, Lên hương của đạo diễn Khương Ngọc cũng giảm nhiệt sâu ở tuần chiếu thứ 3. Song nhờ màn chạy đà tốt giai đoạn đầu, phim hiện đã dắt túi 90 tỷ đồng - con số nhiều khả năng đã giúp nhà sản xuất có lãi.

Endgame lấy lại danh hiệu phim quốc tế ăn khách nhất rạp Việt. Ảnh: Variety.

Sau 7 năm, bom tấn siêu anh hùng Avengers: Endgame trở lại rạp Việt và vẫn tạo được sức hút ấn tượng. Tuần qua, phim chỉ có chưa đầy 900 suất chiếu/ ngày nhưng vẫn vươn lên vị trí top 2 phòng vé, vượt Út Lan 2 và Lên hương. Cộng gộp thành tích lần chiếu đầu tiên, tổng doanh thu Avengers: Endgame hiện tại là 295 tỷ đồng. Con số này giúp tác phẩm lấy lại danh hiệu phim quốc tế ăn khách nhất Việt Nam từ tay Avatar 2 (gần 285 tỷ đồng).