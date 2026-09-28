Diễn viên Quách Ngọc Ngoan tuổi 42 chấp nhận sống cô đơn, xem 2 con là động lực

Bất ngờ được săn đón khi trở lại, đóng cảnh nóng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan gây chú ý với vai diễn trong "Trại buôn người".

- Vai diễn Tài trong "Trại buôn người" có gây thách thức với anh về mặt thể lực lẫn tâm lý?

Ban đầu, tôi khá băn khoăn vì màu sắc của Tài khá giống với Phú trong Thiên đường máu ra mắt hồi đầu năm. Khi tìm hiểu kỹ, tôi nhận ra 2 nhân vật hoàn toàn khác nhau. Tài là kiểu phản diện rất rõ, ác từ đầu đến cuối và trong đầu gần như chỉ có tiền.

Về thể lực, tôi không gặp nhiều khó khăn vì vốn dân thể thao và đã tham gia khá nhiều phim hành động. Điều khiến tôi có thêm động lực là không khí trên trường quay. Phim có đông diễn viên, từ tuyến chính, tuyến phụ đến hàng trăm quần chúng. Nhìn mọi người lăn xả, dù mệt vẫn cố gắng hết sức, tôi tự nhắc mình phải làm tốt hơn.

Khi phim nhận được sự quan tâm của khán giả, doanh thu tăng từng ngày, tôi vui vì nỗ lực của cả ê-kíp đã được đền đáp xứng đáng.

- Các cảnh nóng của anh trong phim được đánh giá táo bạo và nhạy cảm. Anh có áp lực khi thực hiện phân đoạn này với các bạn diễn nữ?

Trong phim, tôi có 2 cảnh nóng với nhân vật do Khánh My và Lê Khánh Linh đảm nhận. Các cảnh này nhìn có vẻ “nóng” nhưng thực tế hiệu quả phụ thuộc nhiều vào cách đạo diễn và DOP (đạo diễn hình ảnh) lựa chọn góc máy, xử lý tổng thể hình ảnh. Tôi xem đó như một chút “gia vị” nêm vào nồi canh, góp phần tạo sức hút cho phim.

Khán giả có thể chỉ thấy một cảnh dài 10-20 giây trên màn ảnh song để thực hiện, diễn viên và ê-kíp phải làm việc khá vất vả. Không gian quay thường nhỏ, lại có đông người bên trong. Tôi và bạn diễn đều cố gắng để mọi thứ diễn ra tự nhiên, chân thực nhất.

Tôi khá tiếc vì các phân đoạn này đáng lẽ có thể dài hơn nhưng bị cắt nhiều do vấn đề kiểm duyệt. Dù vậy, tôi hy vọng phần được giữ lại vẫn truyền tải được tinh thần của cảnh quay.

Quách Ngọc Ngoan 'đắt show" phim ảnh khi trở lại.

- Từ cuối năm ngoái đến nay, Quách Ngọc Ngoan có 6 dự án đã và sắp ra mắt. Việc xuất hiện đều đặn và liên tiếp cùng sự săn đón ở mảng điện ảnh, anh đặt mục tiêu gì?

Thật ra, tôi không đặt tham vọng phải xuất hiện liên tục hay có bao nhiêu dự án trong một năm. Có nhiều lời mời nếu thấy không phù hợp, tôi thẳng thừng từ chối. Với tôi, quan trọng nhất là vai diễn hợp với mình hay không, bên cạnh chất lượng kịch bản và khâu sản xuất.

Tôi trước nay là người khá cầu toàn. Một khi nhận vai, tôi dành trọn tâm sức để sống với nhân vật. Người diễn viên không nên để vai sau lặp lại màu sắc của vai trước. Càng nhiều cơ hội, tôi càng phải kỹ lưỡng trong lựa chọn và đầu tư cho từng vai.

- Việc quay lại điện ảnh và có công việc đều đặn có giúp kinh tế của anh ổn định hơn sau biến cố?

Đến nay, tôi đã đi qua giai đoạn khó khăn, cuộc sống dần ổn định hơn. Tôi may mắn được các đối tác tin tưởng, tạo điều kiện để tiếp tục làm việc, từ đó có thêm cơ hội khắc phục các khoản nợ còn lại. Chuyện cá nhân tôi từng chia sẻ khá nhiều và không muốn nhắc lại quá sâu. Điều quan trọng lúc này là tập trung làm việc, nỗ lực từng ngày để giải quyết các vấn đề còn dang dở và xây dựng lại cuộc sống.

Hai con là động lực, học cách đối diện với cô đơn

- Sống xa con, anh thường trò chuyện và dành tình cảm cho các bé thế nào?

Lịch học của các con khá bận nên cha con không có nhiều thời gian gặp nhau. Chúng tôi thường xuyên liên lạc, gọi điện và trò chuyện qua điện thoại. Hầu như cứ 1-2 ngày, tôi lại gọi video call để hỏi thăm và nghe con kể chuyện.

Tôi không ở gần con gái Sumi thường xuyên nhưng mỗi khi ra Hà Nội, điều đầu tiên tôi làm là sắp xếp thời gian gặp con. Tôi hay đưa bé đến các buổi thảm đỏ, lễ công chiếu phim để con hiểu thêm về công việc của cha.

Với các bộ phim được nhà sản xuất cho phép và phù hợp với độ tuổi, tôi cho con vào xem. Mỗi lần thấy cha xuất hiện trên màn ảnh, bé vỗ tay thích thú. Con hay nói: “Nếu có vai nào phù hợp, cha nhớ cho con tham gia”. Nghe câu nói hồn nhiên ấy, tôi thấy hạnh phúc.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan và con gái chụp ảnh cùng NSND Thanh Lam trong buổi công chiếu phim "Trại buôn người" tại Hà Nội.

- Hai con có tâm sự với anh về ước mơ tương lai?

Con gái còn nhỏ nên chưa chia sẻ nhiều, còn Cà Pháo - con trai lớn - từng nói với tôi rằng không muốn theo nghiệp diễn viên. Tôi không áp đặt hay định hướng các con phải theo nghề mà muốn chúng tự do lựa chọn.

Con gái mỗi khi gặp cha đều rất tình cảm, ngọt ngào. Cháu còn nhỏ nhưng khá hiểu chuyện, thông minh và lanh lợi. Còn Cà Pháo bây giờ cao hơn tôi nhiều rồi. Nhìn con lớn lên, trưởng thành từng ngày, tôi vừa vui vừa thấy thời gian trôi nhanh.

Mỗi lần ở bên các con, dù chỉ là khoảnh khắc bình thường, tôi cũng thấy vui và nhẹ lòng. Lúc buồn hay gặp chuyện không thuận lợi, tôi lại nghĩ đến các con. Hai đứa là động lực lớn để tôi vực dậy tinh thần, tiếp tục làm việc và cố gắng mỗi ngày.

- Sau những đổ vỡ và lận đận tình duyên, anh đối diện thế nào với khoảng trống khi về nhà?

Một người đàn ông dù mạnh mẽ, sắt đá đến đâu cũng có lúc cảm thấy trống vắng, cô đơn. Cuộc sống là vậy, tôi học cách chấp nhận và đối diện với điều đó. Đôi khi chính nỗi cô đơn lại cho bản thân thêm ý chí, cảm xúc và sự mạnh mẽ để bước qua chuyện không vui, thay vì mãi mắc kẹt trong đó. Bây giờ, tôi chọn tập trung vào công việc, sống tích cực và trân trọng thứ đang có.

Diễn viên chấp nhận làm quen với nỗi cô đơn, xem các con là động lực.

- Anh có nghĩ đến việc tìm một người đồng hành, xây dựng tình cảm mới lúc này?

Tôi nghĩ chuyện tình cảm không thể tính toán hay đặt ra một kế hoạch cụ thể. Với tôi, quan trọng nhất là chữ “duyên”. Có người mình rất yêu, họ cũng yêu mình đến cuối cùng lại không thể đi bên nhau. Nhiều cặp vợ chồng sống với nhau 5, 10 hay 15 năm chưa chắc bền vững.

Nếu có một người bước vào cuộc đời, 2 người thương nhau và đủ duyên để đồng hành đi tiếp, đó là điều đáng quý. Còn nếu chưa gặp, tôi cứ sống tốt cho hiện tại, làm việc và để mọi thứ đến một cách tự nhiên. Tôi giờ không muốn cố tìm kiếm hay ép buộc điều gì.

Clip diễn viên Quách Ngọc Ngoan chia sẻ

Ảnh, clip: HK, NVCC