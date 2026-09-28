Thanh Thanh Huyền gỡ video sau phát ngôn về Giỗ Tổ sân khấu, lên tiếng nhận lỗi về cách diễn đạt

Một câu nói ở phần mở đầu video đã khiến bài đăng ghi lại ngày Giỗ Tổ sân khấu của Thanh Thanh Huyền nhận nhiều phản ứng trái chiều. Không kéo dài tranh luận, nữ MC sau đó chủ động gỡ video và đăng lời xin lỗi, cho rằng cách diễn đạt của mình vô tình tạo cảm giác phân biệt giữa người làm nghệ thuật với công chúng.

Trong video được đăng dịp Giỗ Tổ ngành sân khấu, Thanh Thanh Huyền chia sẻ về ý nghĩa của ngày lễ đối với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Câu nói ngay phần mở đầu của nữ MC lại trở thành chi tiết được chú ý nhất.

Tuy nhiên, câu nói ngay phần mở đầu lại trở thành chi tiết được chú ý nhất. Nữ MC cho rằng đây là một ngày đặc biệt và nói rằng không phải ai cũng tham gia được, đồng thời dùng cụm từ “chỉ dành cho nghệ sĩ”.

Cách nói này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng câu chữ dễ tạo cảm giác ngày Giỗ Tổ sân khấu là một không gian khép kín, chỉ dành riêng cho nghệ sĩ.

Bình luận của một số CĐM không đồng tình với ý kiến của nữ MC.

Sau khi nhìn lại đoạn video, Thanh Thanh Huyền đã lựa chọn gỡ nội dung khỏi các nền tảng cá nhân.

Động thái này được thực hiện trước khi nữ MC đưa ra lời giải thích chính thức về ý định ban đầu của mình.

Trong video xin lỗi, Thanh Thanh Huyền cho biết mục đích ban đầu của cô chỉ là chia sẻ niềm vui và sự trân trọng dành cho ngày Giỗ Tổ của những người làm nghề sân khấu.

Tuy nhiên, nữ MC thừa nhận cách sử dụng từ ngữ khi đó chưa phù hợp và có thể khiến người nghe cảm thấy cô đang đặt người làm nghệ thuật ở một vị trí khác với cộng đồng.

Thanh Thanh Huyền thừa nhận cách sử dụng từ ngữ khi đó chưa phù hợp. Ảnh chụp màn hình

Thanh Thanh Huyền khẳng định đây không phải chủ ý của mình.

Cô đồng thời nhận trách nhiệm về cách diễn đạt và gửi lời xin lỗi tới những khán giả cảm thấy không thoải mái sau khi xem video.

Nữ MC cũng cảm ơn những góp ý thẳng thắn, văn minh từ khán giả và cho biết sẽ chú ý hơn trong cách truyền tải thông tin ở những lần xuất hiện sau.

Giỗ Tổ sân khấu là dịp có ý nghĩa đặc biệt đối với những người hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn. Tuy nhiên, hệ sinh thái sân khấu không chỉ có nghệ sĩ đứng trên sân khấu.

Phía sau một chương trình còn có nhiều vị trí khác như nhân viên hậu đài, phục trang, trang điểm, kỹ thuật và các bộ phận hỗ trợ sản xuất.

Đó cũng là lý do một số khán giả cho rằng việc mô tả ngày lễ là “chỉ dành cho nghệ sĩ” dễ khiến phạm vi của những người gắn bó với nghề bị thu hẹp.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng Thanh Thanh Huyền có thể chỉ muốn nhấn mạnh tính đặc biệt của ngày Giỗ Tổ đối với giới nghệ thuật, thay vì có ý loại trừ những người ngoài ngành.

Tranh luận vì thế tập trung chủ yếu vào cách diễn đạt, hơn là việc nữ MC có tham gia nghi lễ Giỗ Tổ hay không.

Sinh năm 1996 tại Khánh Hòa, Thanh Thanh Huyền được biết đến với vai trò MC song ngữ và từng đảm nhận vị trí dẫn chương trình tại nhiều sự kiện giải trí, thời trang.

Năm 2021, cô gây chú ý khi dẫn một chương trình thời trang với phần kịch bản dài hơn 3.000 chữ và có 75 tên riêng mà không cần nhìn giấy. Từ đó, cô được khán giả gọi bằng biệt danh “MC 3.000 chữ”.

Thanh Thanh Huyền từng dẫn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Thể thao Việt Nam và chung kết The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ.

Trước đó, cô cũng từng tham gia các cuộc thi nhan sắc, lọt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và top 20 Miss Charm 2023.

Với Thanh Thanh Huyền, sự việc lần này bắt đầu từ một video chia sẻ về ngày lễ có ý nghĩa với nghề nghiệp của cô nhưng cuối cùng lại chuyển thành cuộc tranh luận về cách dùng từ.

Sau khi gỡ đoạn clip gây tranh luận, nữ MC chọn cách trực tiếp nhận phần thiếu sót thuộc về mình thay vì tiếp tục giữ nguyên nội dung ban đầu.

Hiện video xin lỗi của Thanh Thanh Huyền đã được đăng tải trên trang cá nhân. Cô cho biết sẽ tiếp thu góp ý và cẩn trọng hơn trong cách truyền đạt ở thời gian tới.