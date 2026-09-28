Ca sĩ Cẩm Ly công khai hạnh phúc bên chồng

Mới đây, ca sĩ Cẩm Ly thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip ghi lại chuyến đi cùng ông xã - nhạc sĩ Minh Vy. Không cầu kỳ hay phô trương, khoảnh khắc cả hai cùng sánh bước dưới trời mưa lại nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả bởi sự tự nhiên và nét lãng mạn sau hơn hai thập kỷ gắn bó.

Trong đoạn clip được đăng tải trên trang cá nhân, Cẩm Ly và Minh Vy cùng đi dạo trong một không gian khá yên bình. Cả hai giữ sự thoải mái, gần gũi trong từng khoảnh khắc, tạo cảm giác như một cặp vợ chồng đang tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư thay vì những nghệ sĩ vốn thường xuyên xuất hiện trước công chúng.

Cẩm Ly khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng là nhạc sĩ Minh Vy.

Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc đời thường của vợ chồng Cẩm Ly, đồng thời dành những lời chúc tốt đẹp cho cặp đôi đã đồng hành cùng nhau trong thời gian dài.

Sự chú ý càng lớn khi Cẩm Ly vốn là người khá kín tiếng về đời sống gia đình. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ thường xuyên hình ảnh của ông xã hay các con trên mạng xã hội. Cô chủ yếu xuất hiện trước công chúng với vai trò ca sĩ, giám khảo hoặc khách mời trong các chương trình nghệ thuật.

Bởi vậy, những khoảnh khắc đời thường như lần này trở nên đặc biệt với người hâm mộ. Thay vì những sân khấu được đầu tư công phu hay hình ảnh chỉn chu trước truyền thông, Cẩm Ly xuất hiện giản dị, thoải mái bên người bạn đời. Chính sự tự nhiên này tạo nên sức hút riêng cho đoạn clip.

Khán giả thích thú trước khoảnh khắc lãng mạn của Cẩm Ly và chồng.

Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy kết hôn năm 2004. Trước khi trở thành gia đình, cả hai đã có thời gian đồng hành trong công việc âm nhạc. Sau khi kết hôn, Minh Vy tiếp tục giữ vai trò quan trọng phía sau sự nghiệp của Cẩm Ly, từ sáng tác, sản xuất âm nhạc đến hỗ trợ nữ ca sĩ trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều năm, Cẩm Ly ghi dấu ấn với nhiều dòng nhạc khác nhau, từ nhạc trẻ đến dân ca, trữ tình. Nữ ca sĩ cũng xây dựng được một lượng khán giả riêng nhờ giọng hát mang màu sắc đặc trưng và hình ảnh gần gũi.

Đằng sau những thành công ấy, Minh Vy được biết đến là người đồng hành lâu năm với Cẩm Ly trong cả công việc lẫn cuộc sống. Anh tham gia vào quá trình thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc của vợ, đồng thời giữ vai trò hậu phương trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Sau hơn 20 năm kết hôn, Cẩm Ly và Minh Vy không phải là cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trước công chúng. Thay vào đó, cả hai lựa chọn cách giữ cuộc sống gia đình tương đối riêng tư.

Cẩm Ly và chồng hạnh phúc sau hơn 2 thập kỷ bên nhau.

Chính vì vậy, hình ảnh cùng nhau đi dưới mưa trong chuyến du lịch lần này được khán giả đặc biệt quan tâm. Không cần những lời ngọt ngào hay màn thể hiện tình cảm cầu kỳ, khoảnh khắc giản dị của Cẩm Ly và Minh Vy vẫn phần nào cho thấy sự gắn bó của cặp đôi sau nhiều năm đồng hành.

Với Cẩm Ly, bên cạnh ánh đèn sân khấu, một cuộc sống bình dị cùng người bạn đời có lẽ chính là phần riêng tư mà nữ ca sĩ luôn trân trọng và lựa chọn giữ lại cho gia đình.