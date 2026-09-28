Lâu rồi chưa 'makeover'? 4 kiểu tóc giúp bạn có thêm năng lượng cho tuần mới

Có những lúc chúng ta không thật sự muốn thay đổi cuộc đời, chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi cảm giác quen thuộc đến nhàm chán. Vẫn mái tóc ấy, cách ăn mặc ấy, những ngày lặp lại như nhau. Và đôi khi, cách đơn giản nhất để “makeover” bản thân chính là thay đổi mái tóc.

Tóc ngắn xoăn tự nhiên

Những lọn xoăn hơi rối, có độ phồng tự nhiên mang đến vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng và có chút tinh nghịch.

Tóc siêu ngắn uốn xoăn và để bung tự nhiên sẽ giúp diện mạo trông tinh nghịch.

Đây là lựa chọn lý tưởng nếu bạn đã quá quen với mái tóc dài hoặc thẳng và muốn một sự thay đổi đủ lớn để chính bạn cũng phải bất ngờ khi nhìn vào gương.

Tóc layer ngắn trên vai và chẻ mái hai bên

Không quá mạo hiểm nhưng vẫn tạo sự khác biệt rõ rệt, tóc ngang vai tỉa layer giúp mái tóc nhẹ và có chuyển động hơn. Kết hợp cùng curtain bangs ôm nhẹ gương mặt, kiểu tóc này mang lại vẻ mềm mại, hiện đại và rất dễ tạo kiểu mỗi ngày.

Tóc bob kiểu Pháp lạ mà quen

Tóc bob để mái hoặc không để mái đều mang đến vẻ đẹp thanh lịch và biến đổi hoàn toàn vẻ ngoài của bạn.

Nếu muốn một cú “đổi mood” mạnh hơn, hãy thử bob ngắn ngang cằm hoặc hàm. French bob có nét thanh lịch nhưng vẫn cá tính, đặc biệt đẹp khi để tóc hơi rối tự nhiên thay vì tạo kiểu quá hoàn hảo. Chỉ cần thêm một đôi khuyên tai hoặc màu son yêu thích, diện mạo đã khác hẳn.

Layer dài mềm mại cùng mái thưa trẻ trung

Chưa sẵn sàng cắt ngắn? Layer dài là lựa chọn dành cho bạn. Những lớp tóc ôm quanh gương mặt và phần đuôi được tỉa nhẹ giúp mái tóc dài bớt đơn điệu mà vẫn giữ được độ nữ tính quen thuộc. Để trông mới mẻ hơn, bạn hãy thay đổi màu tóc sang những màu nâu sáng mà trước đây chưa từng thử.