Bắt đầu từ năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chọn tháng 10 hằng năm là “Tháng nghe phụ nữ nói” nhằm hướng tới việc đưa tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ đến gần hơn với cấp ủy, chính quyền các cấp, gắn với những vấn đề thực tiễn của đời sống mà phụ nữ quan tâm.

Theo đó, các cấp Hội tập trung tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân. Đề xuất sáng kiến về bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa quê hương, gia đình. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường. Phát huy nguồn lực lao động nữ trong phát triển kinh tế, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bình đẳng giới, gia đình văn hóa, hạnh phúc…

Hiệu quả của hoạt động “nghe phụ nữ nói” không chỉ đo bằng số người tham dự hay số cuộc đối thoại, mà phải lấy kết quả xử lý thực tế và mức độ hài lòng của phụ nữ làm thước đo. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phấn đấu 100% ý kiến, kiến nghị, phản ánh được chuyển đến các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết và có kết quả rõ ràng, đúng thời hạn theo quy định.

Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, mỗi cán bộ Hội Phụ nữ không chỉ dừng lại ở việc “lắng nghe” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng mà cần bám sát cơ sở, đồng hành với hội viên. Chủ động theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cấp chính quyền và thông tin kết quả đến hội viên. Khi mỗi ý kiến được tiếp nhận nghiêm túc, được giải quyết, giải đáp thỏa đáng thì niềm tin và ý thức trách nhiệm của chị em phụ nữ với tổ chức Hội sẽ được củng cố, nâng cao.

Đảng bộ, chính quyền thành phố Bắc Ninh luôn dành sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ. Hằng năm, lãnh đạo thành phố tổ chức gặp gỡ, đối thoại để được trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn làm cơ sở chỉ đạo các cấp, các ngành nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hơn để phụ nữ phát triển. Thông điệp “Lắng nghe để đồng hành cùng phụ nữ” được cụ thể hóa bằng những cam kết, nhiệm vụ và giải pháp rõ ràng, tạo nền tảng để các cấp Hội Phụ nữ thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần xây dựng quê hương phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Phát huy truyền thống 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” được Bác Hồ trao tặng, ngày nay, các thế hệ phụ nữ Việt Nam tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các chính trị gia, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân thành đạt là phụ nữ phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết, khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhằm thực hiện mục tiêu “Dân giàu - Nước mạnh” cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực, trong đó có vai trò quan trọng của phụ nữ như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thư gửi phụ nữ nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/1952: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.